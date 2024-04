Ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos: “Chile tiene el ecosistema correcto para nuestros empresarios y el intercambio comercial”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Llegó puntualmente a las 9:15 de la mañana e ingresó al Mercado Urbano Tobalaba (MUT) por el acceso de Roger de Flor, junto a una comitiva de cerca de 20 personas. El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, recorrió por casi dos horas las instalaciones del centro comercial de Territoria, pero en cuya propiedad participa el Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Este fondo soberano, que pertenece al emirato de Abu Dhabi, es uno de los más grandes del mundo, con US$ 900 mil millones en activos bajo administración.

Además de visitar los accesos al metro, probar el café de uno de los locales del MUT y sacarse fotos en la terraza con la Cordillera de los Andes de fondo, el ministro se dio tiempo para compartir con empresarios locales y explorar oportunidades de negocios.

“La sostenibilidad siempre va a estar integrada en nuestros negocios. Sin importar lo que hagamos, siempre vemos el impacto positivo de nuestra presencial donde sea que vayamos”.

El ministro emiratí recorrió el MUT por casi de dos horas y se reunió con empresarios.

Estuvo con Francisco Rencoret (de Territoria), Baltazar Sánchez y Eugenio Arteaga (de Elecmetal), Andrés Echeverría (de Fontal Trust), Charles Kimber (de Arauco) y el expresidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte (de CMPC y Colbun).

Era el último día de una gira que lo llevó además por Costa Rica, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En Latinoamérica “hay mucho potencial que no ha sido cosechado por nuestros empresarios y nos aseguraremos de seguir viniendo a esta parte del mundo. No será el principio, sino uno de muchos viajes”, dijo en conversación con DF.

El MUT es un proyecto de uso mixto cuya propiedad, además de ADIA (que es dueña de un 80%), está en manos de Territoria y la familia Calvo. Costó US$ 500 millones y una vez completado albergará cerca de 40 mil metros cuadrados de oficinas, 37 mil metros de comercio y 21 mil de áreas verdes.

El ministro junto a Baltazar Sánchez y Eugenio Arteaga, de Elecmetal. Foto: Julio Castro

Además de ser la obra más grande inaugurada post pandemia en Chile, cuenta con altos estándares de sustentabilidad, un tema clave para la cartera de inversión de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

- ¿Qué le pareció la visita al MUT?

- Muy buena. Nos vamos con varias tareas y cosas por hacer.

- ¿Cómo cuáles?

- Asegurar que los empresarios puedan hacer contacto con empresarios de allá, revisar los estudios que se nos presentaron y hacer due diligence de forma interna, prepararnos para algunos de los acuerdos de confidencialidad que se firmarán, para que tengamos una discusión seria.





Liderados por Francisco Rencoret de Territoria, la delegación recorrió el MUT.



- ¿Servirá lo que hicieron en el MUT como referente para sus próximas inversiones, en términos de sostenibilidad y de cooperación con firmas chilenas?

- Absolutamente. Estamos discutiendo expandir proyectos. Las conversaciones sobre energía renovable han sido muy serias en los últimos dos días, y el sector agrícola -que también está relacionado con la sustentabilidad- también ha sido un tema. La sostenibilidad siempre va a estar integrada en nuestros negocios. Sin importar lo que hagamos, siempre vemos el impacto positivo de nuestra presencia donde sea que vayamos.

Acuerdo de asociación integral

La delegación que viajó desde Medio Oriente estaba compuesta por representantes de DP World, de la aerolínea Emirates, de las más grandes empresas listadas en bolsa, Masdar (la empresa estatal de energía renovable) y de los sectores de salud y seguridad alimentaria.

Durante la jornada de este miércoles, y después de cuatro rondas de trabajo, finalizaron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre EAU y Chile, el primer pacto comercial que firma Chile con Medio Oriente. La ceremonia de cierre fue encabezada por Al Zeyoudi y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

La autoridad emirtatí junto a Andrés Echeverría (Frontal Trust) y Bernardo Larraín (Colbun y CMPC).

Más temprano, el ministro emiratí adelantó la importancia del acuerdo no solo para el comercio bilateral, sino también para las inversiones.

- ¿Cuáles eran los objetivos de la visita a Chile?

- Vinimos por un par de cosas. Lo primero es concluir nuestro acuerdo de asociación integral entre EAU y Chile. Al mismo tiempo, tenemos delegaciones empresariales muy diversas para explorar las oportunidades de negocios entre EAU y esta parte del mundo, en específico Chile.

Estamos muy orgullosos de lo que ya hemos logrado a través de las inversiones de ADIA, de DP World y su inversión en logística, y en las sociedades público privadas. Pero con la diversidad de nuestras empresas, estamos interesados en explorar inversiones en energías limpias y energías alternativas, seguridad alimentaria, pesqueras y en el potencial industrial acá en Chile.

“Con la diversidad de nuestras empresas, estamos interesados en explorar inversiones en energías limpias y energías alternativas, seguridad alimentaria, pesqueras y en el potencial industrial acá en Chile”.

- ¿Cuál espera que sea el impacto del acuerdo una vez implementado?

- Esperamos que nuestro intercambio comercial crezca al menos cinco veces, que el año pasado fue superior a US$ 300 millones. Nuestro trabajo también será impulsar a que el sector privado lo capitalice, para que estos US$ 300 millones pasen a ser al menos US$ 2 mil millones en cinco años, y se multiplique por cinco nuestro comercio no petrolero.

Esperamos también un gran aumento en nuestras inversiones, que ahora rondan los US$ 1.000 millones. Estoy seguro que esto abrirá muchas oportunidades de negocios para los inversionistas de EAU acá en Chile. Hablamos del sector de servicios, como hotelería, logística, comunicaciones, digitalización -donde ustedes son muy fuertes-, y salud, entre otros.

Al mismo tiempo queremos asegurarnos de que los productos y los servicios de las empresas chilenas tengan acceso de mercado también a la región. Seremos un hub para sus empresas, ya estamos en eso, pero queremos redoblar la apuesta con este acuerdo.

Hub de inversiones

- ¿Sería Chile un buen hub para sus inversiones?

- Claro que sí. Tienen diversas y buenas condiciones climáticas, gran potencial, personas muy talentosas, gobiernos que piensan estratégicamente y a largo plazo, lo que es el ecosistema correcto para nuestros empresarios y para el intercambio comercial.

- ¿Están evaluando otras inversiones y oportunidades?

- Sí, eso es lo que hemos hecho en los últimos días con las conversaciones entre nuestras cámaras empresariales. Han estado hablando sobre el potencial de negocios y comercial entre ambos países.

Al mismo tiempo, hemos estado explorando cómo trabajar juntos en otros países. No es solo la inversión en dos países, sino que también si están interesados, por ejemplo en África, cómo podemos unir fuerzas. Hemos escuchado que a algunos de sus empresarios les gustaría entrar al mercado indio y quieren usar nuestra experiencia en los mercados indios. Esos son otros elementos de la discusión sobre las oportunidades de negocios.