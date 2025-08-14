Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Los abogados ambientales (y futboleros) detrás del nuevo estadio UC

Andrés Sáez y José Adolfo Moreno son cruzados y cuentan que al enterarse de la remodelación del estadio, contactaron a Juan Tagle para ofrecerles sus servicios. "El trámite ante el SEA empezó a fines de 2020, en plena pandemia, y fue el único proyecto de equipamiento con participación ciudadana. Se aprobó en 11 meses, mucho menos de lo habitual y sin reclamaciones”.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 15 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

construcción Estadios abogados
<p>Los abogados ambientales (y futboleros) detrás del nuevo estadio UC</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Punto de partida

La trastienda de la venta de Bemmbo a BUK... y quiénes son los ganadores
2
Coffee break

Huentelauquen versus Huentelauquén: Hacienda y Frutícola entran en disputa por uso de marcas alusivas a esta zona de la región de Coquimbo
3
Coffee break

Encuentro reservado con Kast: lo que no se supo de la visita de José Luis Daza a Chile
4
Coffee break

Los abogados ambientales (y futboleros) detrás del nuevo estadio UC
5
Coffee break

Murió Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia: Conoce la genial historia del parque de diversiones que el próximo año se traslada a San Bernardo
6
Coffee break

Precio promedio de sitios en Puchuncaví, Zapallar y Papudo sube más de 55% en cinco años
7
Cómo cuido mis lucas

Los 3 factores que impulsan el rally de Ethereum
8
Coffee break

Un fallo en Ginebra que celebró el estudio Baker McKenzie en Chile

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete