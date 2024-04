Cumplimiento tributario: Hacienda se abre a excluir al SII de los 12 puestos ADP que pueden ser removidos al inicio de cada Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una segunda sesión para tramitar el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes realizó hoy la comisión de Hacienda del Senado, donde nuevamente uno de los temas que centró el debate fue la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En la Cámara de Diputados, los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo modificar el gobierno corporativo de la entidad, específicamente la manera de designar a su director. Una de las ideas que surgió en el debate fue que su designación fuera con acuerdo del Senado y por un período determinado, para así estar excluido del ciclo político, como ocurre con el nombramiento del fiscal nacional o el contralor general de la República.

Finalmente, Hacienda optó por incluir a algunas subdirecciones como parte de los cargos sujetos a concurso en Alta Dirección Pública (ADP) y crear comités nacionales y regionales de la entidad.

El tema ha vuelto sobre el tapete, ahora en el segundo trámite en la Cámara Alta, inclusive de parte de legisladores del oficialismo.

Así, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se abrió a un mecanismo intermedio: excluir al director del SII del conjunto de 12 cargos ADP que el Gobierno puede remover en los primeros tres meses de su gestión y designar a sus reemplazantes sin concurso público.

“Un planteamiento que se puede hacer es eximir al SII de ser una de las balas de plata, que haya que necesariamente usar siempre un mecanismo competitivo de concurso para nombrar al director. Pero eso quisiéramos, si lo vamos a discutir, nos gustaría mirarlo de una manera más sistémica porque no vamos a tener proyecto tras proyecto que va a empezar a eximir a este o a este otro servicio”, dijo el secretario de Estado, haciendo alusión al proyecto de reforma a ADP que prepara el Ejecutivo, instancia donde espera dar esa discusión.

Otra señal que entregó Marcel fue que reveló que solicitó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que una persona especialista en gobernanza de las administraciones tributarias pueda exponer en el marco de las audiencias que se inician después de la semana distrital.

A los senadores de oposición Juan Antonio Coloma (UDI) y Felipe Kast (Evópoli), se unieron legisladores oficialistas respecto a la idea de abrir una discusión sobre la gobernanza del SII.

“Estoy abierto a mejorar la gobernanza del SII, pero tengo que mirar lo que pasa en otros países, como lo que ocurre en el caso de la aplicación de la Norma Antielusión”, señaló el presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD).

Mientras que su par del Partido Socialista, José Miguel Insulza, dijo estar “dispuesto a discutir” cambios a la forma de designar al titular del servicio, ya que “entre mayor transparencia, mejor, y ojalá entrar más concretamente en esto”. Así, recordó los cambios a la gobernanza del Servicio Electoral (Servel), que pasó de un órgano unipersonal a colegiado, dirigido por un consejo directivo.

Las respuestas de Marcel

A la instancia, el ministro de Hacienda llegó con una presentación donde respondió a una serie de dudas planteadas en la sesión inaugural la semana pasada, en temas como los cambios a la Norma General Antielusiva, al levantamiento del secreto bancario, el artículo 27 bis relacionado al período restituir al Fisco el crédito IVA por compra de activos fijos, la nueva figura del denunciante anónimo y medidas para combatir la informalidad.

Sobre la Norma Antielusiva, Marcel desestimó que el SII sea “juez y parte” en su aplicación, ya que existen instancias “expeditas judiciales” a través de tribunales especializados.

“Ser juez y parte implica que el mismo órgano que fiscaliza luego decide sobre la alegación del contribuyente mediante un acto que tiene fuerza de sentencia de un tribunal, cuestión que no ocurre en este caso. El acto por el cual el SII aplica la NGA es un acto administrativo controvertible ante los TTA y tribunales superiores, por tanto, el SII dentro de los juicios es exclusivamente parte”, señaló, agregando que no es cierto que con el proyecto el contribuyente deba probar hechos negativos, como que su fin no fue eludir, sino que más bien se le pide demostrar el sentido económico de determinadas transacciones.

Sobre el secreto bancario, aludió a una frase señalada por el senador Coloma en Diario Financiero, respecto a que el SII estaría aplicando una suerte de “pesca milagrosa” en busca de información de eventuales delitos.

“Siempre media autorización judicial y además en los casos excepcionales (delitos tributarios, precios de transferencia, fiscalización intragrupo, exceso de endeudamiento, rentas pasivas) existe un procedimiento de fiscalización formal abierto. En estos casos, el SII ya tiene indicios de incumplimientos”, explicó Marcel, generando la molestia del senador Coloma. Luego, Lagos Weber le pidió al legislador no utilizar el término “pesca milagrosa”, sino enfocarse en el fondo del debate.