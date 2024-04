Juan Antonio Coloma: “No entiendo esto de levantar el secreto bancario como una pesca milagrosa, por si uno encuentra algo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Comisión de Hacienda del Senado comenzó a estudiar este miércoles el proyecto de cumplimiento tributario. En este contexto, el integrante de la instancia, el expresidente de la Cámara Alta Juan Antonio Coloma (UDI), conversó con DF sobre el tema, ocasión en la que reiteró su preocupación acerca de que no se le dé prioridad a iniciativas enfocadas en crecimiento e inversión.

El análisis que hace del proyecto de cumplimiento que la Cámara despachó al Senado, da cuenta de que la oposición pretende introducirle muchos cambios, si el Gobierno espera que vea la luz. Ello, pese a los acuerdos logrados con los diputados de ese sector para que la iniciativa sorteara la primera valla.

-¿Qué le parece lo que la Cámara despachó al Senado en materia de cumplimiento tributario?

-Obviamente combatir la evasión, asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias es un objetivo permanente en cualquier país o en cualquier esquema. Y uno siempre procura mejorar los sistemas, las formas para que eso sea posible. Dicho eso, respecto del proyecto que ingresó al Senado, con los aspectos rechazos en la Cámara -porque no viene aprobado en todos los términos-, tengo varias grandes dudas y en algunos casos objeciones.

-¿Cuáles son sus dudas?

-Mi primera gran duda es el concepto de recaudación. Porque se nos dice que a través de estas normas se va a recaudar el 1,5% del PIB, lo que supone que en Chile hay una ilusión gigantesca. Y lo único que he visto al efecto es un informe que hablaría de aquello, de Jorratt; pero he visto muchos otros informes en que dicen que eso es absolutamente inviable.

Y creo que hay que aprender de las lecciones del pasado, porque la reforma tributaria del 2014, que mirada en perspectiva, fue una pésima reforma, uno de los grandes problemas que tuvo fue el objetivo de recaudación, que no estuvo ni cerca de lo que efectivamente se logró; generando, además, un daño en la inversión, en el crecimiento, que Chile lo está pagando hasta el día de hoy. Por eso, no es menor entender cuánto se pretende recaudar.

-En ese contexto y con la información que tiene, ¿cree que no es posible alcanzar una recaudación de 1,5 % del PIB?

-Me parece, revisando los informes y haciéndome cargo de la experiencia, porque yo no llegué ayer a la Comisión de Hacienda, no veo de dónde se puede inferir que este tipo de normas van a generar eso. Porque lo que está diciendo este proyecto es que hoy día hay 1,5 % del PIB que se debería estar pagando. Ese es el sentido. Entonces, primero quiero ver dónde se debería estar pagando, dónde hay que ser el esfuerzo de fondo. Probablemente esto no sea lo más relevante, pero es un tema que hay que poner arriba de la mesa en cualquier discusión.

-¿Será que apunta a que son las grandes empresas las que estarían eludiendo impuestos?

-Si ese es el tema, dónde está el estudio que muestra eso. A mí me cuesta mucho entender y eso tiene que ver con una forma de plantear el proyecto, en general, que me preocupa. Porque da la sensación de que en este proyecto hay una mirada negativa del contribuyente, como si estuviéramos con pura gente incumplidora, que no actúa de buena fe, que trasunta en el contenido mismo del proyecto. Y eso es lo que me inquieta y me preocupa. Lo vamos a evaluar todo en su mérito, pero lógica tiene que ver con el desarrollo que tiene el proyecto, que podemos ir viéndolo.

Objeciones

-Usted decía que tenía dudas y objeciones, ¿cuáles son sus objeciones?

-Las objeciones son, en primer lugar, la modificación de la norma general antilusión; específicamente respecto al cambio de la calificación que se traspasa de los Tribunales Tributarios Aduaneros a Impuestos Internos, con la misma gobernanza que tiene hoy día.

-Esa ha sido una crítica permanente de su sector.

-Aquí quiero hacer el primer punto, los Tribunales Aduaneros fue una de las pocas cosas buenas que tuvo la reforma del 2014, donde hubo un concepto de alusión y, por fin, después de décadas de esfuerzo, se generaron los Tribunales Tributarios Aduaneros. Y que antes de hacer una evaluación de su funcionamiento, esta reforma le quite una de las facultades más relevantes, que es la calificación de la elusión. Eso me parece contrario a lo que fue el espíritu de acuerdos anteriores y me parece un mal diseño, porque siempre he creído que un organismo no puede ser juez y parte y no puede alterar el peso de la prueba, porque al declarar elusiva una acción se le pide al contribuyente que pruebe que no es elusiva.

Entonces, me parece que el tema de la declaración tiene que permanecer en los Tribunales Tributarios Aduaneros. Si se decide deshacer esa figura, me gustaría ver cuál es la evaluación que se hace y, además, eso supondría generar un tipo de Impuestos Internos con una gobernanza distinta.

-¿Hay en ello desconfianza hacia la institución del SII en este Gobierno?

-Esto no es culpa de este Gobierno, no. No estoy hablando en particular de este Gobierno o el anterior; pero si vamos a traspasar facultades que hoy día son de los tribunales y vamos a darle a través del alzamiento del secreto bancario, o el denunciante anónimo más facultades, cosa que espero que no ocurra, lo que corresponde es generar una nueva gobernanza, en sintonía con lo que están haciendo muchos países. Y en esto espero que haya un acuerdo amplio. Por lo menos la última vez que hablé con el ministro, mostró un espíritu más en línea con esto.

-¿Tiene una idea de cómo debería ser esa nueva estructura?

-Me gusta un poquito el modelo CMF, hasta ahora pareció razonable. Se puede buscar otro, porque el SII tiene cosas más específicas. Es un modelo, hay otros obviamente, pero creo que sería interesante avanzar en esa línea.

-Decía que no está de acuerdo con al alzamiento del secreto bancario, ¿a qué se debe?

-En el tema del secreto bancario hay una discusión de fondo muy importante, porque hay un principio muy relevante, que es el tema de la intimidad de las personas y el secreto bancario lo que busca es cautelar esa intimidad.

-¿Puede ser útil levantar el secreto bancario cuando hay una operación que puede esconder un delito?

-Absolutamente. Me parece que en ese escenario, cuando hay una presunción, un antecedente, sí se puede hacer. De hecho eso es lo que hoy día se puede y se está haciendo permanentemente, con un único requisito, que sea autorizado por un juez. Y, hasta donde yo he preguntado, la tendencia siempre ha sido acceder a ese levantamiento cuando hay un tema concreto. Pero no entiendo esto de levantar el secreto bancario como una pesca milagrosa, por si uno encuentra algo.

De hecho ya hicimos una modificación en el secreto bancario, donde hoy día Impuestos Internos tiene acceso a los saldos de determinadas cuentas, cuando exceden determinado máximo, qué puede ser mejorado. Yo estuve revisando la historia del secreto bancario y hay un fallo Tribunal Constitucional muy interesante, porque dice que si hay una cosa que permanece en el tiempo es la trazabilidad bancaria.

“Nunca me ha gustado la lógica del soplonaje”

-¿Qué le parece la figura del denunciante anónimo como pasó desde la Cámara?

-Nunca me ha gustado mucho esta lógica medio de soplonaje. Pero me parece más grave, aunque estoy dispuesto a discutirlo, la modificación aprobada por la Cámara, que es que esto de que sea eventualmente remunerado. Me parece que ese es un grave peligro de que haya verdaderas empresas que se dediquen a intervenir a otras con efectos económicos.

En eso, el Gobierno había planteado una idea mejor, que era no remunerar, pero lamentablemente la Cámara la rechazó. Mis objeciones son fundadas, siempre estoy dispuesto, por temperamento, a discutir los temas; pero tengo ideas respecto de cómo deben funcionar estos elementos.

-En esencia se opone a lo mismo que se oponían los diputados de oposición en la Cámara, ¿los nudos en la tramitación van a ser los mismos?

-Van a ser los mismos, porque son nudos conceptuales. Pero en el Senado siempre lo hemos tratado de hacer con un poquito más de discusión. Yo seguí parte del debate de la Cámara y no puedo creer que las indicaciones se presentaban a las 3:00 de la tarde y se votaban a las 3:30. Eso no funciona nunca, por más que se haya discutido antes. Aquí tiene que ser la cosa con la acuciosidad que lo requiere, entonces, vamos a tener temas de discusión respecto del ingreso esperado e institucional en cuatro aspectos. Habrá cinco temas relevantes: la discusión respecto a la recaudación esperada, porque es importante de dónde salen los cálculos.

-Esa es una preocupación transversal, eso sí.

-Creo que sí, porque también hay un claro recuerdo de que la reforma tributaria anterior tuvo un tremendo error en ese cálculo; entonces, si uno se equivoca de nuevo ya sería un poquito más… Segundo, respecto de la declaración de la norma general antielusión; cómo se cautela el derecho a la intimidad en el secreto bancario y por qué sería bueno sacar a los jueces en esta materia; la remuneración en el denunciante anónimo; y como tema general el de la gobernanza en Impuestos Internos. No estoy hablando de este Impuesto Internos, estoy hablando como institución. Y creo que es importante oír a Impuestos Internos sobre esta materia.

-¿Por qué se oponen al alzamiento del secreto bancario, cuando en paralelo como sector impulsan iniciativas en contra del crimen organizado, narcotráfico y otros, no es una forma de pesquisar eso?

-Primero, no sé si está pensado en grandes empresas o en grandes contribuyentes personales. En general, las empresas están súper cauteladas por mil controles que hoy día se ejercen. Insisto, no creo en esto de la pesca milagrosa por si sale algo, porque eso puede tener una serie de consecuencias incluso en las personas. Si hay una duda legítima de Impuestos Internos de que hay un ingreso exorbitante o diferente de lo que se recibía y no hay un comprobante de que puede haberse producido, que se levante el secreto bancario al tiro, bajo un solo requisito, que como es hoy día Impuestos Internos lo plantee ante un juez. Entonces, no sé si es un problema real el que estamos enfrentando.

-Usted mencionaba los cinco aspectos en que cree que habrá debate en la comisión de Hacienda, aunque en varios de ellos ya había acuerdo, entonces al final da la impresión de que se va a volver a cero con todo.

-Obviamente se va a revisar. Yo no sé cuál fue el nivel de los acuerdos que se tomaron allá.

Allá tenemos un sistema de tramitación que yo lo respeto, perro es distinto del que tenemos acá y uno tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y vamos a hacerlo, en eso confío transversalmente en la Comisión de Hacienda, hacer lo que sea mejor para el país. Incluso vamos a levantar algunas propuestas para enfrentar lo mejor el tema de evasión y alusión.

-¿Cómo cuáles?

-Obviamente uno siempre tiene que escuchar qué formas hay, para ser exigente en esa materia. Yo soy exigente en esa materia, pero también entiendo que hay al generar un concepto de elusión, que es una complejidad en todas partes del mundo, quien lo haga no es indiferente, quien lo deba aprobar no es indiferente. Entonces, tratemos de hacer cosas lo mejor hechas posible. Yo no soy dueño de la verdad, me pueden convencer y puedo ganar o perder una votación, pero uno tiene que tratar de hacer las cosas para el bien del país.

Ahora, para ser franco, a mí me habría gustado más que antes de esta discusión, se hubiera dado la de ver cómo se vuelve a hacer crecer Chile, que es mi gran preocupación. Porque siento que hoy tenemos un país que requiere un grado de inversión, una necesidad de crecimiento muy importante. Es bueno que el país crezca, pero yo no me contento con que crezca un 0,2% a nadie lo puede dejar como exultante. Por eso me habría que ese hubiera sido el eje de la discusión de fondo, cómo se vuelve a crecer.

“Chile no es sólo pacto fiscal”

-Pero este proyecto está imbuido dentro de lo que conocemos como Pacto Fiscal por el crecimiento y el desarrollo…

-Pero la palabra fiscal tiene que ver con recursos del Estado y para mí el tema de Chile no es sólo el pacto fiscal, es cómo se vuelve a crecer. Creo que la mejor forma de mejorar las finanzas del Fisco es un país que crezca, porque obviamente se recaudan más impuestos. Esta es una discusión larga que hemos tenido hace rato y creo que lo que Chile necesita es una agenda de segundo tiempo.

-¿En qué sentido?

-Porque Chile tuvo un primer tiempo exitoso con distintos gobiernos, que fue exitoso para el país en todo tipo de indicadores. Si uno mira este mismo proyecto, que lleva largo rato, no tenía ningún concepto crecimiento, con los meses, y valoro eso, el ministro Marcel le ha ido incorporando un poquito más elementos de crecimiento. Pero me hubiera gustado que ese hubiera sido el eje de la discusión, habría ayudado mucho a tener un país más activo.

-Pero los proyectos de combate a la permisología que van en paralelo a este, ¿van en la línea de lo que usted plantea?

-Totalmente. Eso es parte de lo que yo hubiera planteado como agenda de segundo tiempo, porque hoy día tenemos un país que se trancó. Pero a mí me gustaría estar en una discusión distinta de cómo aprovechamos el momento, que no sabemos cuánto dura, que Chile tiene con el mundo, porque tenemos todo lo que el mundo necesita: cobre, litio, energía renovables. Pero vamos muy lento.

-Volviendo al cumplimiento tributario, ¿el proyecto no tiene posibilidad de avanzar como llegó al Senado?

-Objetivamente, pienso que las reflexiones que he planteado son muy legítimas y van a ser parte de la discusión. Esto se gana con las votaciones, las discusiones, pero no me cabe duda que para que se apruebe este proyecto tiene que tener cambios muy significativos.

-Se lo planteo a propósito de que la oposición es mayoría en la Comisión de Hacienda, entonces insisto en mi pregunta, ¿tal como está el proyecto ahora no pasa la comisión?

-Es que yo soy de aquellos que supone que no va a seguir tal como está ahora.

-¿Asume que el Gobierno va a volver a negociar?

-Supongo que habrán cambios suficientemente sustanciales que permitan llegar a acuerdos, no veo por qué no se pueda llegar a acuerdos en esta materia, pero obviamente eso supone un esfuerzo grande para no hacer un copy paste de lo venía de la Cámara.

-¿Y eso lo ha conversado, le ha dado estas señales al Gobierno?

-Oiga, si en algo he pecado es en estar siempre abierto a escuchar, a convencer y a ser convencido, pero también con ideas. Obviamente lo que yo he dicho lo conversado con cada una de las autoridades. Los temas están arriba de la mesa, pero obviamente hay algunos que tienen la responsabilidad de gobernar y otros que tenemos la responsabilidad de legislar.