Zuckerberg pide paciencia mientras la inteligencia artificial de Meta asusta a los inversionistas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Mark Zuckerberg vuelve a pedir paciencia a los inversores. En lugar de eso, están alarmados.

Después de que Meta Platforms Inc. revelara que este año gastará miles de millones de dólares más de lo previsto, impulsada por las inversiones en inteligencia artificial, el CEO de la empresa hizo todo lo posible por calmar a Wall Street. Pero la previsión de gasto, unida a un crecimiento de las ventas más lento de lo previsto, hizo que las acciones cayeran hasta un 16% este jueves.

Zuckerberg, que ya ha dicho en otras ocasiones que las apuestas tecnológicas futuristas de la empresa acabarán dando sus frutos y que los accionistas más avispados deberían quedarse.

"Los inversionistas inteligentes ven que el producto está creciendo y que hay una clara oportunidad de monetización incluso antes de que se materialicen los ingresos", dijo durante una conferencia telefónica tras el informe de resultados del primer trimestre de Meta.

El giro estratégico puede haber tomado por sorpresa a los inversionistas, ya que en los últimos trimestres había adoptado medidas agresivas de reducción de costes para aumentar los beneficios.

Más recursos a la IA

La compañía atribuye a la IA parte de su reciente crecimiento de usuarios y éxito publicitario, apuntando a mejoras dentro de sus algoritmos de recomendación. Meta ha sido uno de los valores con mejor rendimiento entre sus pares de Big Tech.

La empresa matriz de Facebook está dedicando cada vez más recursos a la inteligencia artificial, que requiere importantes inversiones en potencia informática, en el marco de una carrera armamentística con rivales como Alphabet Inc. y Microsoft Corp. por la supremacía en esta tecnología de rápido desarrollo. Zuckerberg advirtió de que las inversiones aumentarían "significativamente" y tardarían mucho tiempo en generar beneficios para la empresa de redes sociales -quizás años-, pero les instó a ver los beneficios a largo plazo que la IA puede ofrecer.

Zuckerberg adoptó un enfoque similar cuando Meta se orientó hacia la creación del llamado metaverso y otras tecnologías futuristas, como auriculares de realidad virtual y gafas inteligentes. Esos esfuerzos han sido costosos. Reality Labs, la división de Meta que lidera estos esfuerzos, perdió US$ 16.000 millones en 2023. Pero Zuckerberg afirma que los avances logrados por el grupo en el último año -especialmente su éxito con el chatbot de inteligencia artificial y las gafas inteligentes Ray-Ban- le han dado confianza en la necesidad de seguir invirtiendo.

"Nos hemos vuelto más optimistas y ambiciosos en materia de IA", afirmó Zuckerberg. "Estamos en un punto en el que hemos demostrado que podemos construir modelos punteros y ser la empresa líder en IA del mundo. Y eso abre un montón de oportunidades adicionales más allá de las más obvias para nosotros".

Alcanzar esa visión será caro. La empresa con sede en Menlo Park, California, ha aumentado sus estimaciones de costes para este año y ahora cree que los gastos de capital ascenderán a entre US$ 35.000 y US$ 40.000 millones. Anteriormente, había estimado que los gastos relacionados con servidores, hardware de inteligencia artificial y centros de datos ascenderían a entre US$ 30.000 y US$ 37.000 millones.

"Esperamos que los gastos de capital sigan aumentando el próximo año, ya que invertimos agresivamente para apoyar nuestros ambiciosos esfuerzos de investigación de IA y desarrollo de productos", dijo la directora financiera Susan Li en un comunicado, refiriéndose a 2025.

Al mismo tiempo, la empresa de redes sociales también proyectó unas ventas para el segundo trimestre de entre US$ 36.500 y US$ 39.000 millones, con el rango medio de esa previsión por debajo de la estimación media de los analistas.

Estos datos ensombrecieron un primer trimestre sólido, con unos ingresos de US$ 36.500 millones, lo que supone un aumento de más del 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Los beneficios se duplicaron con creces, hasta US$ 12.400 millones.

"A pesar de todos los audaces planes de Meta en materia de IA, no puede permitirse apartar la vista del núcleo del negocio: sus principales actividades publicitarias", dijo Sophie Lund-Yates, analista de Hargreaves Lansdown, en una nota el miércoles. "Eso no significa ignorar la IA, pero sí que el gasto debe estar orientado y en línea con una visión estratégica clara".

En el trimestre anterior, Meta anunció una recompra de acciones por valor de US$ 50.000 millones, además del primer dividendo trimestral de la historia de la compañía. Fue un esfuerzo por aplacar a los inversores frustrados por el agresivo gasto de la empresa en tecnologías que aún no han dado sus frutos.

La prioridad

En los últimos meses, Zuckerberg ha hecho de la IA una prioridad, reorientando Meta hacia esta tecnología después de que OpenAI lanzara su chatbot ChatGPT en 2022, desatando un frenesí de competencia y desarrollo entre las grandes empresas tecnológicas. Meta ha empezado a insertar la IA en todas las facetas del negocio, desde Instagram y Facebook hasta sus gafas inteligentes.

La empresa anunció en enero planes para un nuevo centro de datos de US$ 800 millones, y también está desarrollando sus propios chips para servicios de inteligencia artificial. Meta también está trabajando en varias iteraciones nuevas de su gran modelo lingüístico, conocido como Llama, para potenciar chatbots y otros servicios de IA.

La empresa reiteró sus planes de gasto más amplios para 2024, afirmando que desembolsará entre US$ 96.000 y US$ 99.000 millones para el año natural, una cifra ligeramente superior al objetivo más bajo de entre US$ 94.000 y US$ 99.000 millones. Anteriormente se había dicho que gran parte de esa cantidad se destinaría a costes de infraestructura, además de a apuestas a largo plazo en realidad aumentada y virtual.

El informe mixto de Meta llega el mismo día en que el Presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley que obligaría a la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., a vender el popular servicio de vídeo o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. La posible eliminación de un competidor importante podría dar un impulso al negocio publicitario de Meta, ya que su oferta de vídeos cortos Reels es un clon de TikTok.

Reels representa ahora alrededor del 50% del tiempo que la gente pasa en Instagram, dijo Li en una llamada con analistas. Cuando se le preguntó específicamente por la legislación sobre TikTok, dijo que era demasiado pronto para que la empresa entendiera el impacto potencial.

Meta ha tenido unos últimos años turbulentos, con un repunte de usuarios y actividad en la plataforma en la época de Covid durante los bloqueos, seguido de un posterior retroceso de la publicidad en 2022. Meta también se atiborró de contrataciones cuando los tiempos eran buenos, lo que llevó a recortar unos 10.000 puestos de trabajo en 2023, un periodo que Zuckerberg bautizó como el "año de la eficiencia".

Esas dolorosas medidas allanaron el camino para el significativo aumento de beneficios que la empresa está experimentando ahora. Los ingresos del primer trimestre fueron los más altos de la historia en ese periodo. Además, cada vez más gente vuelve a los productos de Meta.

Zuckerberg dijo que la aplicación Threads, similar a la antigua Twitter y lanzada el pasado julio, cuenta ya con más de 150 millones de usuarios activos mensuales, entre ellos Taylor Swift.