Musk acusa a Apple de favorecer injustamente a OpenAI en el iPhone

El magnate tecnológico afirmó que Apple manipula la visibilidad en su App Store para favorecer a OpenAI y advirtió acciones legales, intensificando su rivalidad con Sam Altman.

Elon Musk arremetió el lunes por la noche contra las prácticas de la tienda de aplicaciones de Apple Inc., acusando al fabricante del iPhone de favorecer a OpenAI.

El multimillonario fundador de xAI Holdings —que actualmente alberga al equipo de inteligencia artificial Grok y a la red social X— afirmó que Apple hace imposible que cualquier otra empresa que no sea OpenAI alcance los primeros lugares en la clasificación de la App Store, un codiciado escaparate global para los desarrolladores de aplicaciones.

En una publicación fijada en su cuenta de X, Musk preguntó si Apple está “jugando a la política” al no destacar sus productos.

Sus comentarios representan la confrontación más importante que Musk ha iniciado desde su disputa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio, cuando ambos publicaron comentarios despectivos el uno sobre el otro en sus respectivas redes sociales.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Musk agregó que xAI tomará acciones legales por lo que considera una violación antimonopolio. Apple y OpenAI —cuyo ChatGPT es la aplicación gratuita más descargada para iPhone en EEUU, por delante de Grok, que ocupa el quinto lugar— mantienen una alianza en torno a la IA integrada en los últimos modelos de iPhone.

Rivalidad con OpenAI

Musk, de 54 años, tiene una prolongada enemistad con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que se remonta a desacuerdos que provocaron su separación luego de que ambos fundaran OpenAI juntos.

Altman, de 40 años, respondió a las acusaciones del lunes desviando la atención hacia la forma en que Musk gestiona la red X, sugiriendo que la manipula para servir a sus intereses personales.

“Pero OpenAI seguirá enfocado en hacer grandes productos”, añadió Altman en su publicación en X. Consultado por comentarios, un representante de OpenAI remitió a la publicación de Altman.