Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Mundo
Mundo

Los rivales chinos de OpenAI revelan detalles de ventas antes de sus debut bursátiles

MiniMax y Zhipu AI dejaron al descubierto sus modelos de negocio, niveles de ingresos y valoraciones, muy por debajo de los gigantes estadounidenses, en medio de la carrera por liderar la inteligencia artificial generativa en China.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 09:20 hrs.

China IA Inteligencia Artificial
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nestlé termina anticipadamente contrato de uso de marca Savory para heladerías con el grupo Unifood
2
Empresas

Nueva derrota judicial de empresa que pagó millonario sueldo por error
3
Empresas

Aeropuerto de Santiago pasará más de cuatro meses con una sola pista en funcionamiento
4
Empresas

Coca-Cola Andina compromete inversiones por US$ 1.000 millones en la región y subir el ritmo en Chile si mejora la economía
5
Empresas

Tras siete años, abrirá nueva clínica de Quillota: sus dueños quieren construir otra en Centroamérica
6
DF MAS

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán
7
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Los números de inversión hay que verlos con mucha cautela”
8
DF MAS

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete