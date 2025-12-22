Los rivales chinos de OpenAI revelan detalles de ventas antes de sus debut bursátiles
MiniMax y Zhipu AI dejaron al descubierto sus modelos de negocio, niveles de ingresos y valoraciones, muy por debajo de los gigantes estadounidenses, en medio de la carrera por liderar la inteligencia artificial generativa en China.
Noticias destacadas
Los aspirantes chinos a competir con OpenAI, MiniMax y Zhipu AI, ofrecieron por primera vez una mirada a sus modelos de negocio y perspectivas de rentabilidad en documentos de salida a bolsa, revelando restricciones de ingresos frente a sus pares de Silicon Valley con bolsillos mucho más profundos.
Ambas compañías, que cuentan entre sus principales respaldos a Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd., están inmersas en una intensa carrera por convertirse en las primeras startups chinas de inteligencia artificial (IA) generativa en salir a bolsa.
Entre las sobrevivientes de una brutal guerra de precios, alguna vez apodada la “Batalla de los Cien Modelos”, cada una podría recaudar US$ cientos de millones en sus estrenos en Hong Kong en las próximas semanas.
Con equipos integrados por científicos de élite en IA provenientes de la Universidad de Tsinghua, Zhipu ha apostado por modelos de última generación mientras desarrolla soluciones de IA a medida para clientes vinculados al Gobierno. MiniMax, en tanto, se enfocó tempranamente en productos globales que van desde compañeros de IA hasta herramientas de edición de video.
En 2024, Zhipu y MiniMax generaron ingresos por 312,4 millones de yuanes (US$ 44,4 millones) y US$ 30,5 millones, respectivamente.
Estas cifras representan apenas una fracción de los ingresos anuales estimados de OpenAI, que alcanzarían los US$ 13 mil millones, y de los US$ 9 mil millones que proyecta Anthropic para este año, aunque las valoraciones de Zhipu y MiniMax también son considerablemente más modestas, en torno a los US$ 4 mil millones cada una.
