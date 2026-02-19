Clínica Mayo y Merck cierran acuerdo para acelerar el descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial

La clínica de EEUU aportará su plataforma y datos genómicos, mientras el laboratorio las capacidades de investigación con IA y aprendizaje automático. En la una primera etapa se centrarán en enfermedades intestinales, dermatitis atópica y esclerosis múltiple.

El laboratorio Merck y la Clínica Mayo de Estados Unidos, - una organización sin fines de lucro dedicada a innovar en la práctica clínica- anunciaron un acuerdo de investigación y desarrollo para aplicar inteligencia artificial (IA), analítica avanzada y datos clínicos multimodales para apoyar y acelerar el descubrimiento y desarrollo de fármacos, informaron ambas compañías en un comunicado.

El acuerdo integra la Plataforma Mayo Clinic y sus conjuntos de datos clínicos y genómicos, y las capacidades de Merck en IA y aprendizaje automático, especialmente tecnologías de “célula virtual” habilitadas con inteligencia artificial, para mejorar la comprensión de las enfermedades, optimizar la identificación de dianas terapéuticas y orientar decisiones en fases tempranas del desarrollo.

La colaboración se centrará inicialmente en áreas terapéuticas de alta necesidad en tres especialidades en las que la analítica avanzada y los enfoques multimodales tienen potencial para impulsar el desarrollo de terapias más eficaces y personalizadas: enfermedad Inflamatoria intestinal (EII), dermatitis atópica y esclerosis múltiple.

El presidente y CEO de Mayo Clinic, Gianrico Farrugia, señaló en un comunicado que combinar ambas experiencias les permitirá “acelerar avances innovadores para los pacientes y redefinir el desarrollo de fármacos”.

Acceso a datos clínicos anonimizados

La Plataforma Mayo Clinic integra datos clínicos para investigación, entrenamiento de IA y descubrimiento de EEUU y de su red de socios internacionales, que se utilizan para desarrollar, validar e implementar soluciones basadas en IA, las que luego de ser evaluadas y probadas, quedan a disposición de la red, señala el sitio web de la clínica.

Además, el nuevo programa Mayo Clinic Platform Orchestrate proporcionará a Merck acceso directo a la experiencia clínica y científica de la clínica, a los datos de la Plataforma, incluidos conjuntos de datos clínicos y multimodales anonimizados -, registros y biobancos, a herramientas avanzadas de inteligencia artificial y analítica, así como a la capacidad de escalar soluciones.

El acuerdo es la primera colaboración estratégica de esta magnitud de Mayo Clinic con una compañía biofarmacéutica global y permitirá a Merck acceder a este conjunto de datos multimodales -incluidos resultados de laboratorio, imágenes médicas, notas clínicas y datos moleculares- para respaldar la validación de modelos de IA y facilitar la traducción de los hallazgos científicos en estrategias de descubrimiento y desarrollo.

El presidente del Consejo de Administración y CEO de Merck, Robert M. Davis, señaló en un comunicado que las nuevas tecnologías de vanguardia “están ampliando nuestra capacidad de innovar, con el potencial de llevar terapias importantes a los pacientes con mayor rapidez". A

Agregó que con esta colaboración buscan integrar "datos clínicos de alta calidad y conocimientos habilitados por IA en la investigación de descubrimiento para mejorar la identificación de dianas terapéuticas y, en última instancia, aumentar la probabilidad de éxito de nuestros programas”.