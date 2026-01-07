xAI, startup de IA de Elon Musk, levanta capital por US$ 20.000 millones con respaldo de Nvidia
La compañía había previsto que el financiamiento se dividiera entre cerca de US$ 7.500 millones en capital y hasta US$ 12.500 millones en deuda, canalizados a través de un vehículo de propósito especial.
Noticias destacadas
La startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, informó que completó una ronda de financiamiento por US$ 20.000 millones, con inversionistas que incluyen a Nvidia Corp., Valor Equity Partners y la Autoridad de Inversiones de Qatar.
La inversión llevaba meses en preparación, y Nvidia había planeado aportar hasta US$ 2.000 millones, según informó previamente Bloomberg. XAI, que no especificó los montos individuales de inversión ni desglosó qué parte corresponde a deuda o a capital, señaló que entre los inversionistas también figuran StepStone Group, Fidelity Management & Research Co., MGX y Baron Capital Group. El grupo de inversiones de Cisco Systems Inc. fue el otro inversionista estratégico, indicó la compañía.
“Este financiamiento acelerará la construcción de nuestra infraestructura líder a nivel mundial, permitirá el rápido desarrollo y despliegue de productos de IA transformadores que llegarán a miles de millones de usuarios, y potenciará investigaciones innovadoras que impulsan la misión central de xAI: comprender el universo”, señaló la empresa.
XAI había previsto que el financiamiento se dividiera entre cerca de US$ 7.500 millones en capital y hasta US$ 12.500 millones en deuda, canalizados a través de un vehículo de propósito especial, según personas familiarizadas con el asunto. Dicho vehículo se utilizará para comprar procesadores de Nvidia, que xAI usará para arrendar chips durante cinco años, permitiendo a los financistas de Wall Street recuperar su inversión. Esta estructura de acuerdo, respaldada por las GPU en lugar de por la propia empresa, podría convertirse en un modelo para firmas tecnológicas que buscan reducir su exposición a deuda.
La capacidad de los centros de datos es considerada una necesidad para desarrollar modelos avanzados de IA, aunque algunos han debatido hasta qué punto un mayor poder de cómputo puede mejorar la tecnología. La xAI de Musk, en particular, tiene una fuerte necesidad de capital. La firma, que ya recaudó cerca de US$ 10.000 millones en capital corporativo y deuda en 2025, aún requiere miles de millones adicionales, dado que ha estado quemando alrededor de US$ 1.000 millones al mes, según personas familiarizadas con la situación.
La compañía planea expandir su enorme complejo de centros de datos en Memphis, adquiriendo un tercer edificio en la zona, lo que elevará su capacidad de cómputo en inteligencia artificial a casi 2 gigavatios, según ha señalado Musk.
El multimillonario también ha recurrido a su red de empresas, incluida SpaceX, para respaldar a xAI. En noviembre, los accionistas de Tesla Inc. votaron sobre la idea de una inversión en la compañía. Aunque la propuesta recibió más votos a favor que en contra, hubo “un número significativo” de abstenciones, según indicó el asesor legal general, Brandon Ehrhart. El directorio evaluará los próximos pasos a la luz del nivel de apoyo de los accionistas. La votación no era vinculante, pero Musk ha respaldado públicamente la idea, planteando en 2024 la posibilidad de una inyección de US$ 5.000 millones.
Musk ha planteado la IA como la base de muchos de sus productos futuristas, incluidos los autos autónomos y los robots completamente autónomos.
En su anuncio, xAI destacó el potencial de Grok, su chatbot de inteligencia artificial integrado a su red social X. Ese producto ha generado preocupación recientemente entre reguladores, luego de permitir a usuarios publicar imágenes de personas desnudas generadas por IA sin su consentimiento, incluidos menores de edad.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
LyD trae de vuelta al debate propuesta tributaria para sacar a un millón de personas de la pobreza
Estudio de la entidad plantea los beneficios de avanzar en la aplicación de lo que se denomina como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT), una especie de subsidio que apuntala la situación de la población más vulnerable.
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete