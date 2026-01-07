xAI, startup de IA de Elon Musk, levanta capital por US$ 20.000 millones con respaldo de Nvidia

La compañía planea expandir su enorme complejo de centros de datos en Memphis, lo que elevará su capacidad de cómputo en IA a casi 2 gigavatios. Foto: Bloomberg

La compañía había previsto que el financiamiento se dividiera entre cerca de US$ 7.500 millones en capital y hasta US$ 12.500 millones en deuda, canalizados a través de un vehículo de propósito especial.

La startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, informó que completó una ronda de financiamiento por US$ 20.000 millones, con inversionistas que incluyen a Nvidia Corp., Valor Equity Partners y la Autoridad de Inversiones de Qatar.

La inversión llevaba meses en preparación, y Nvidia había planeado aportar hasta US$ 2.000 millones, según informó previamente Bloomberg. XAI, que no especificó los montos individuales de inversión ni desglosó qué parte corresponde a deuda o a capital, señaló que entre los inversionistas también figuran StepStone Group, Fidelity Management & Research Co., MGX y Baron Capital Group. El grupo de inversiones de Cisco Systems Inc. fue el otro inversionista estratégico, indicó la compañía.

“Este financiamiento acelerará la construcción de nuestra infraestructura líder a nivel mundial, permitirá el rápido desarrollo y despliegue de productos de IA transformadores que llegarán a miles de millones de usuarios, y potenciará investigaciones innovadoras que impulsan la misión central de xAI: comprender el universo”, señaló la empresa.

XAI había previsto que el financiamiento se dividiera entre cerca de US$ 7.500 millones en capital y hasta US$ 12.500 millones en deuda, canalizados a través de un vehículo de propósito especial, según personas familiarizadas con el asunto. Dicho vehículo se utilizará para comprar procesadores de Nvidia, que xAI usará para arrendar chips durante cinco años, permitiendo a los financistas de Wall Street recuperar su inversión. Esta estructura de acuerdo, respaldada por las GPU en lugar de por la propia empresa, podría convertirse en un modelo para firmas tecnológicas que buscan reducir su exposición a deuda.

La capacidad de los centros de datos es considerada una necesidad para desarrollar modelos avanzados de IA, aunque algunos han debatido hasta qué punto un mayor poder de cómputo puede mejorar la tecnología. La xAI de Musk, en particular, tiene una fuerte necesidad de capital. La firma, que ya recaudó cerca de US$ 10.000 millones en capital corporativo y deuda en 2025, aún requiere miles de millones adicionales, dado que ha estado quemando alrededor de US$ 1.000 millones al mes, según personas familiarizadas con la situación.

La compañía planea expandir su enorme complejo de centros de datos en Memphis, adquiriendo un tercer edificio en la zona, lo que elevará su capacidad de cómputo en inteligencia artificial a casi 2 gigavatios, según ha señalado Musk.

El multimillonario también ha recurrido a su red de empresas, incluida SpaceX, para respaldar a xAI. En noviembre, los accionistas de Tesla Inc. votaron sobre la idea de una inversión en la compañía. Aunque la propuesta recibió más votos a favor que en contra, hubo “un número significativo” de abstenciones, según indicó el asesor legal general, Brandon Ehrhart. El directorio evaluará los próximos pasos a la luz del nivel de apoyo de los accionistas. La votación no era vinculante, pero Musk ha respaldado públicamente la idea, planteando en 2024 la posibilidad de una inyección de US$ 5.000 millones.

Musk ha planteado la IA como la base de muchos de sus productos futuristas, incluidos los autos autónomos y los robots completamente autónomos.

En su anuncio, xAI destacó el potencial de Grok, su chatbot de inteligencia artificial integrado a su red social X. Ese producto ha generado preocupación recientemente entre reguladores, luego de permitir a usuarios publicar imágenes de personas desnudas generadas por IA sin su consentimiento, incluidos menores de edad.