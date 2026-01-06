Gobiernos y reguladores aumentan el escrutinio sobre DeepSeek

Varios países han restringido o investigado a la startup china de inteligencia artificial por preocupaciones sobre seguridad, privacidad y manejo de datos, mientras crece el debate geopolítico en torno al uso de modelos desarrollados en China.

La startup china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek, que en enero afirmó haber desarrollado un modelo capaz de competir con ChatGPT a un costo mucho menor, ha quedado bajo escrutinio en algunos países por sus políticas de seguridad y prácticas de privacidad.

Según su propia política de privacidad, DeepSeek almacena numerosos datos personales -como las solicitudes realizadas a su programa de IA o archivos cargados- en computadores ubicados en China.

Australia

A comienzos de febrero, Australia prohibió DeepSeek en todos los dispositivos gubernamentales ante la preocupación de que representara riesgos de seguridad.

República Checa

En julio, el gobierno checo prohibió a la administración pública del país utilizar cualquiera de los servicios de la startup china de IA DeepSeek, debido a preocupaciones por la seguridad de los datos.

Francia

La autoridad de protección de datos de Francia señaló en enero de 2025 que interrogará a DeepSeek para comprender mejor cómo funciona el sistema de IA de la startup china y los posibles riesgos para la privacidad de los usuarios.

Alemania

Alemania solicitó a Apple y Google retirar DeepSeek de sus tiendas de aplicaciones debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos, dijo en junio un comisionado de una autoridad de protección de datos.

India

El Ministerio de Finanzas de India pidió a sus funcionarios a comienzos de febrero evitar el uso de herramientas de IA -incluidas ChatGPT y DeepSeek- para fines oficiales, citando riesgos para la confidencialidad de documentos y datos gubernamentales.

Italia

La autoridad antimonopolio italiana, AGCM, puso fin a una investigación sobre el sistema de IA chino DeepSeek por presuntamente no advertir a los usuarios que podría generar información falsa, tras aceptar compromisos vinculantes como condición para cerrar el caso.

En enero de 2025, bloqueó la aplicación citando falta de información sobre el uso de datos personales.

Países Bajos

La autoridad de protección de datos de Países Bajos señaló a fines de enero que iniciaría una investigación sobre las prácticas de recolección de datos de la firma china de IA DeepSeek y exhortó a los usuarios neerlandeses a actuar con cautela al utilizar el software de la compañía.

El Gobierno también prohibió a los funcionarios públicos usar la aplicación, citando su política respecto de países con programas cibernéticos ofensivos, indicó un portavoz gubernamental a fines de julio.

Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, instruyó a comienzos de febrero a Sberbank para colaborar con investigadores chinos en proyectos conjuntos de IA, informó a Reuters un alto ejecutivo del mayor banco de Rusia.

Corea del Sur

La autoridad de protección de datos de Corea del Sur indicó a mediados de febrero que las nuevas descargas de la aplicación DeepSeek habían sido suspendidas en el país, luego de que la startup reconociera no haber considerado algunas de las normas de la agencia sobre protección de datos personales.

A comienzos de febrero, el ministro de Industria había bloqueado temporalmente el acceso de los funcionarios a DeepSeek por preocupaciones de seguridad. El servicio volvió a estar disponible a fines de abril.

Taiwán

Taiwán prohibió en febrero a los organismos gubernamentales utilizar el servicio de DeepSeek al considerarlo un riesgo para la seguridad. También expresó preocupación por la censura en DeepSeek y el riesgo de que los datos terminen en China.

Estados Unidos

La administración de Trump está evaluando sanciones que impedirían a DeepSeek adquirir tecnología estadounidense y debate bloquear el acceso de los estadounidenses a sus servicios, informó el New York Times en abril.

Un grupo de nueve legisladores estadounidenses envió en diciembre una carta al secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, instando al Pentágono a incluir a varias empresas tecnológicas chinas -entre ellas DeepSeek- en una lista de entidades que presuntamente asisten al Ejército chino.

Siete senadores republicanos de Estados Unidos ya habían solicitado en agosto al Departamento de Comercio evaluar posibles vulnerabilidades de seguridad de datos asociadas a modelos de IA de código abierto chinos como DeepSeek.