¿Google Chrome cambia de dueño? Startup de Inteligencia Artificial Perplexity ofrece US$ 34.500 millones por el popular navegador

Tras determinar el año pasado que Google mantiene un monopolio ilegal en las búsquedas en Internet, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere que la compañía venda el navegador Chrome y otorgue licencias de datos de búsqueda a competidores.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 12:40 hrs.

<p>No es la primera vez que Perplexity presenta una oferta por una importante propiedad de internet antes de una transición forzada. Foto: Bloomberg</p>

No es la primera vez que Perplexity presenta una oferta por una importante propiedad de internet antes de una transición forzada. Foto: Bloomberg

