¿Google Chrome cambia de dueño? Startup de Inteligencia Artificial Perplexity ofrece US$ 34.500 millones por el popular navegador

No es la primera vez que Perplexity presenta una oferta por una importante propiedad de internet antes de una transición forzada. Foto: Bloomberg

Tras determinar el año pasado que Google mantiene un monopolio ilegal en las búsquedas en Internet, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere que la compañía venda el navegador Chrome y otorgue licencias de datos de búsqueda a competidores.

La startup de Inteligencia Artificial (IA) Perplexity dijo que presentó una oferta formal para adquirir el navegador Chrome de Google por US$ 34.500 millones, anticipándose a los requisitos que podrían imponerse al gigante de las búsquedas en procesos antimonopolio.

La oferta no solicitada fue enviada a Google, propiedad de Alphabet, la mañana de este martes, según un portavoz de Perplexity. Llega poco después de que la startup rival de IA OpenAI también expresara interés en adquirir Chrome, que junto con el software de código abierto Chromium es la principal vía de acceso a Internet en computadores personales.

Tras determinar el año pasado que Google mantiene un monopolio ilegal en las búsquedas en Internet, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere que la compañía venda el navegador Chrome y otorgue licencias de datos de búsqueda a competidores, entre otros cambios propuestos. Se espera que en los próximos días el juez federal de distrito Amit Mehta, quien llevó el caso, emita un fallo con medidas para evitar que la empresa monopolice el mercado de búsquedas en línea.

Perplexity, con sede en San Francisco, que ha buscado atraer usuarios de Google ofreciendo búsquedas impulsadas por IA, recaudó a principios de este año US$ 100 millones en una ronda de financiamiento que valoró a la compañía en US$ 18 mil millones, según informó Bloomberg News. Esto plantea la pregunta de cómo Perplexity podría financiar su oferta por Chrome.

“Varios grandes fondos de inversión han acordado financiar la transacción en su totalidad”, dijo Dmitry Shevelenko, director de negocios de Perplexity.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

No es la primera vez que Perplexity presenta una oferta por una importante firma de Internet antes de una transición forzada. A principios de este año, la startup también presentó una propuesta a ByteDance, matriz de TikTok, para fusionarse con sus operaciones en EEUU y crear una nueva entidad. TikTok enfrenta una prohibición en ese país si no alcanza un acuerdo.

El sector de los navegadores web ha visto un renovado interés a medida que las empresas de IA buscan desarrollar agentes capaces de realizar compras en línea y otras tareas para los usuarios. Perplexity ha dicho que se prepara para lanzar un navegador llamado Comet, que contará con un agente de IA.

La compañía agregó que no haría ninguna “modificación encubierta” en Chrome. “Esto forma parte de nuestro compromiso con la continuidad y la elección para los usuarios, y probablemente se perciba como un beneficio de estabilidad para Google y sus numerosos anunciantes”, señaló el portavoz.

Si la oferta es aceptada y el acuerdo aprobado, Perplexity dijo que invertiría US$ 3 mil millones en los próximos dos años en Chrome y Chromium, y que “extendería ofertas a una parte sustancial del talento de Chrome”. La empresa añadió que su propuesta a Google no incluía ninguna participación accionaria en Perplexity, para evitar preocupaciones antimonopolio.