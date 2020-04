Gobierno espera tener identificados a los trabajadores informales para entregarles ayuda en abril

Laboral & Personas

Así lo señaló la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. En paralelo, su par de Hacienda, Ignacio Briones, destacó la flexibilidad del fondo que se destinó para ayudar a este segmento ya que no descarta subsidiar el empleo con estos fondos una vez superada la pandemia.

Un tema pendiente que quedó ayer tras el anuncio de las nuevas medidas de estímulo por parte del Gobierno para apoyar a la economía en medio de la crisis sanitaria fue cómo se hará uso del fondo de US$ 2.000 millones que se creó para ir en ayuda de las personas y familias más vulnerables.

En conversación con Radio Duna esta mañana la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dio más detalles del trabajo que están realizando para establecer la manera de ir en ayuda de los 3 millones de trabajadores “a los que nosotros tenemos que acercarnos". Esto es entre independientes que emiten boletas e informales.

De total, estima que 2,6 millones corresponde a informales sin contrato de trabajo, que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo. Entre ellos ejemplificó se pueden encontrar casos como los de una trabajadora de casa particular, en donde por ley debería estar con contrato y al día en sus cotizaciones pero pudiera no estarlo y pasa a formar parte de este grupo más vulnerable.

Lo primero es que están abocados en identificar los casos: “Cuando ya tengamos identificado al grupo uno puede ver la mejor forma de llegar. Estamos con una apertura bastante grande porque la solución tiene que ser dada por la situación".

Explicó que lo que se busca es mantener la periodicidad de los salarios por lo que “bajo la lógica de las remuneraciones, las personas en el mes de marzo -al menos durante la mitad de marzo- la gran mayoría pudo trabajar normalmente. Esto quiere decir que hubo algunos días del mes en que pudo estar complicada y distinto según cada región”.

Ante esto, el foco de la ayuda es que este sector tenga los ingresos que les habría correspondido en abril que es cuando se enfrentarán a la nueva ronda pago.

De acuerdo al anuncio el uso de este fondo será "flexible", a medida que la "situación lo requiera y dependiendo del contexto, otorgando así flexibilidad al Fisco para responder a las necesidades de acuerdo a la evolución de la crisis sanitaria.

Subsidios al empleo

En paralelo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en conversación con Tele 13 Radio dijo que la base para detectar los casos es el Registro Social de Hogares que maneja el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), por lo que hizo un llamado para que las personas actualicen y se inscriban en este catastro.

Reiteró el concepto de flexibilidad que tiene este fondo ya que les permitirá diseñar alternativas que van más allá de un bono: "Cuando lo peor de la pandemia pase, probablemente lo que vamos a requerir con cargo a estos US$2.000 millones, es subsidiar el empleo; ahí está la flexibilidad".

Otro pendiente es ver de qué manera se llega a los trabajadores que emiten boletas de honorarios. Al respecto, Zaldívar que la identificación de los casos también es clave ya que el universo que se encuentre en el sector privado va desde profesionales como lo puede ser un dentista hasta una peluquera y lo que se busca es proteger los ingresos.