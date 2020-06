Proyecto que protege ingresos de trabajadores independientes vuelve a entramparse en el Senado

Laboral & Personas

A pesar que la semana pasada se ingresó una nueva iniciativa con los cambios que había pedido la oposición, hoy Hacienda no logró convencer a los senadores.

A principios de mayo, el gobierno ingresó un proyecto de ley que establece un seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes para enfrentar las dificultades generadas por la propagación del Covid-19.

Desde el comienzo, la discusión tuvo problemas para avanzar y la semana pasada el Ejecutivo ingresó una nueva iniciativa, tomando en cuenta los cambios que habían pedido los parlamentarios de oposición de la comisión de Hacienda del Senado, donde actualmente se discute el proyecto.

Esta tarde, una nueva sesión se celebró y los senadores pidieron volver a modificar los tramos diferenciados para entregar el beneficio.

En definitiva, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que le gustaría tener acuerdo sobre lo siguiente. "Se propuso una fórmula de tasa de cobertura del 70% para aquellos con ingresos menores al salario mínimo. De 50% para los que están entre el salario mínimo y $ 400 mil y de 50% para los que están entre $400 mil y $ 500 mil. Nosotros estamos de acuerdo con esta fórmula", recalcó.

La iniciativa propone, por una parte, un subsidio para aquellos más vulnerables, mientras que para quienes tienen más recursos se plantea un préstamo.

En cuanto al subsidio, Briones propuso elevarlo un 20% (el original eran $ 65 mil). "Podemos explorar para mañana una fórmula que amplíe en algo el monto máximo del crédito, pero quiero ser enfático en que ese algo tiene que estar dentro del rango de lo que tenemos hoy, porque la verdad es que tenemos déficit de caja y no podemos generar créditos por montos millonarios, no es nuestro rol. Ir más allá me parece que estamos mal entendiendo lo que este proyecto puede hacer", precisó el titular de Hacienda.

El presidente de la comisión, el senador Jorge Pizarro (DC), reconoció que el contexto actual no es el óptimo. "Sabemos que esto no es fácil y hay argumentos que son razonables. Queremos ver si podemos armar dos tramos por encima de los $ 500 mil y colocando un tope máximo entre $ 600 y $ 700 mil", indicó.

Tope máximo actual es de $ 500 mil

Los trabajadores independientes tendrán derecho a solicitar un beneficio mensual en dinero por hasta tres meses, continuos o discontinuos, dentro de los seis meses siguientes al primero de mayo.

El seguro cubrirá las caída de ingresos de los trabajadores en un mes respectivo, entregando un monto que cubrirá hasta el 70% del total de la caída en el caso de trabajadores cuyas rentas promedio en el año de referencia sea igual o inferior a $ 320.500.

El beneficio será progresivo, pues garantiza una cobertura mayor para los independientes de más bajos ingresos y cuenta con un tope máximo de cobertura de $ 500 mil para los trabajadores de más altos ingresos.