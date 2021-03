La "ola verde" que el Banco Central ve que podría darle una mano al cobre

Macro

La autoridad subió 70 centavos la cotización promedio prevista del cobre para el año hasta a US$ 3,9 la libra.

El Banco Central no sólo se subió al carro de las mejoras perspectivas para la recuperación de la economía nacional, sino que también lo hizo a la ola de proyecciones más alentadoras para el precio del cobre. En el IPoM presentado esta mañana, la autoridad subió 70 centavos la cotización promedio prevista para el año hasta a US$ 3,9 la libra, mientras que para el 2022 el incremento fue de 60 centavos a US$ 3,75 por unidad.

Y aunque explicó que los factores de demanda, de oferta y financieros que han estado detrás del reciente aumento podrían perder fuerza hacia adelante -"quitándole presión a la tendencia alcista de los precios"-, no descartó que la "ola verde" pueda jugar a favor de la cotización del metal.

"El compromiso de los gobiernos por combatir el cambio climático, el consiguiente movimiento hacia energías renovables y el mayor uso de autos eléctricos podría tener un impacto significativo en la demanda futura de cobre", planteó el reporte del Central.

Se suma, dijeron, la expansión de la tecnología 5G, también intensiva en el uso del metal.

En este sentido, los anuncios de carbono cero en China en septiembre pasado, las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, la vuelta del país norteamericano al acuerdo de París en enero y el anuncio de la Unión Europea de destinar un 30% del presupuesto de recuperación para la inversión en transición climática en diciembre, "sugieren una relevancia mayor de la "ola verde" respecto de hace un año, y también podría ayudar a explicar parte del incremento reciente del precio".

De todas maneras, alertó el banco, las estimaciones en torno al impacto de estos factores en la demanda de cobre contienen "un alto grado de variabilidad".

Así, agregó, "de confirmarse las estimaciones más optimistas, la demanda se expandiría significativamente en la próxima década, presionando una oferta con capacidad de respuesta incierta".

Razones de los US$ 4

En un análisis dedicado especialmente al cobre, el ente emisor explicó las razones detrás del aumento en el valor internacional sobre los US$ 4 la libra.

Así, mencionó la rápida recuperación de la demanda mundial y las interrupciones de oferta presionaron al alza el precio del cobre desde la segunda mitad de 2020.

Ello, en un contexto de fuerte repunte de la inversión china, de la producción industrial global —apoyada por el sesgo relativo del consumo hacia bienes durables—, y de la construcción residencial en EEUU.

Al mismo tiempo, a las interrupciones habituales en la producción minera, se sumaron las paralizaciones en algunos yacimientos por motivos relacionados con la pandemia, provocando que la producción cayera por primera vez en casi veinte años.

Dado lo anterior, el análisis advirtió que el balance fue deteriorándose a lo largo del año, a la vez que los inventarios en bolsa llegaron en enero a mínimos no vistos desde el período 2004-2008, mostrando una leve recuperación desde entonces.

Los bajos niveles de inventarios no solo generaron mayores presiones en los precios, sino que también están asociados a una mayor volatilidad de estos.

A los factores anteriores se sumaron la depreciación del dólar y la mayor liquidez global, impulsadas por la expansividad de las políticas monetarias convencionales y no convencionales de las economías desarrolladas, en particular de EEUU, expuso el IPoM.