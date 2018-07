Recaudación de las municipalidades cierra el primer trimestre con alza superior a 6%

Macro

El aporte al impuesto territorial alcanzó $ 48 mil millones durante los meses de enero, febrero y marzo de este año.

Un aumento de 6,1% registró la recaudación del Fondo Común Municipal (FCM) durante el primer trimestre de este año, comparado con igual lapso de 2017, gracias a los ingresos derivados de las contribuciones de bienes raíces, permisos de circulación, patentes comerciales, multas, bienes fiscales y transferencia de vehículos.

Así, el fondo que agrupa los ingresos de las municipalidades del país -que opera a través de mayores aportes de parte de las comunas con más recursos para financiar a aquellas que cuentan con una menor capacidad financiera- acumuló $ 160.893,8 millones, lo que equivale a US$ 266 millones.

Este monto es aún mayor si se le compara con el mismo periodo pero de hace 8 años, fecha en que el FCM durante los primeros tres meses del año recaudó solamente US$ 116 millones, un poco menos de la mitad de lo que el fondo percibe en la actualmente.

Según cifras de la Tesorería General de la República, el impuesto territorial explicó el mayor aporte, que alcanzó a 30,3% del total.

El pago de las contribuciones, a las que están afectos bienes raíces agrícolas, no agrícolas, sitios urbanos eriazos y cuotas de servicio de aseo municipal, se realiza en cuatro cuotas anuales y se determina a través del avalúo de las propiedades realizado por Impuestos Internos.

Las Condes, una de las comunas que más contribuye al FCM por tener más capacidad económica,

explicó el 25,7% de lo recaudado durante el primer trimestre, seguida por Santiago Centro con el 9,2%, Providencia con 9,1% y Vitacura con un 4,2%.

En cuanto a las multas por fotorradares, el primer trimestre recaudó a nivel nacional un total de US$ 3,1 millones -un 1,2% del global-, lo que equivale a una baja de 2% en comparación al mismo periodo en 2017.

Mientras que por transferencia de vehículos municipales, el período consultado implicó recursos por US$ 19 millones, un alza de 11% en 12 meses.

Ejecución por comunas

En cuanto a los desembolsos sobre lo otorgado por el Fondo Común Municipal, las comunas en total ejecutaron a marzo un 24,18% de su proporción anual.

En el caso de las cuatro territorios que más aportan a este fondo -Las Condes, Vitacura, Santiago Centro y Providencia-, su utilización alcanza a 14,93%.

Coihueco, Panguipulli y Pelluhue, le siguen en la lista con un gasto de sus respectivos aportes del fondo de 18,7%, 18,88%, 19,88%, respectivamente.

En total las comunas de Chile recibieron un anticipo durante el primer trimestre 2018 de US$ 305 millones, del cual concentran un total pagado de US$ 370 millones, lo que les da un saldo total a nivel nacional de US$ 65 millones.

Alcaldes piden reforma municipal

En un nuevo diálogo ciudadano, organizado por el presidente del Senado, Carlos Montes, se desarrolló el seminario “Desafíos para una reforma municipal”, instancia que contó con el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry; y el alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin.

Entre los participanes, estuvieron los ediles de Las Condes y Valparaíso, Joaquín Lavin y Jorge Sharp, respectivamente, quienes coincidieron en la necesidad urgente de establecer una reforma al sistema municipal que les entregue más atribuciones y más recursos, pero que también contemple comunas más integradas socialmente y con mayor participación ciudadana en los temas territoriales.

Lavín comentó que los municipios son clave para la integración y que es urgente una reforma municipal que contemple estos temas.