Linda Tesar, académica de la Universidad de Michigan: “Es probable que la Fed no aplique un gran recorte de tasas, porque no hay ninguna razón para hacerlo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Basada en los análisis de largo plazo que elabora el sistema de la Reserva Federal, la académica de la Universidad de Michigan, Linda Tesar, se declara optimista respecto a la mayor economía del mundo, marco en el que intuye que nos enfrentaremos a un relajamiento monetario gradual, sin recortes de tasas de gran magnitud, a partir de la reunión de la Fed de esta semana.

Tesar, que participó a comienzos de este mes del Congreso de la Sociedad Económica de Chile, organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, planteó a DF que la inflación se está reduciendo a un ritmo que le acomoda a la Fed, institución que conoce de cerca, como exmiembro del Consejo Académico Asesor de la Reserva Federal de Chicago y Nueva York.

También conocedora de la política económica fiscal, con la experiencia que tuvo como economista senior del Consejo de Asesores Económicos de la Oficina de Barack Obama, Taser señaló que le preocupa la falta de voluntad política que observa en EEUU para que el país se haga cargo de sus problemas de déficit y deuda.

“Soy optimista, porque enfrentamos una época terrible y la superamos. Tengo confianza en que tomarán (en la Fed) una decisión correcta”.

- De cara a la reunión de la Fed y un probable recorte de tasas. ¿Cómo evalúa a la economía estadounidense?

- No es sorprendente que hayamos tenido tasas de interés elevadas durante un tiempo. Creo que están haciendo el trabajo. Han hecho que las condiciones financieras sean un poco más estrictas y estamos viendo que el crecimiento se está desacelerando un poco.

Supongo que soy optimista. No veo una caída pronunciada, sino una desaceleración bastante pausada.

No quiero decir que no podamos tener turbulencias y que los mercados financieros no puedan reaccionar a algunas noticias y luego ajustarse. Obviamente, hay riesgos. Pero la mayoría de las cosas que estoy leyendo, que se basan en el pronóstico a largo plazo, sugieren que la inflación está bajando de la manera que le gustaría a la Fed. El desempleo y el crecimiento se moderan, pero no veo una caída pronunciada.

- ¿Qué riesgos advierte para ese pronóstico?

- Ahora bien, hay cosas que son riesgosas para un pronóstico, y una de ellas es que el mercado inmobiliario está muy ajustado en Estados Unidos. Supongo que eso es coherente con las altas tasas de interés, pero no estamos viendo una construcción de viviendas unifamiliares. Ese mercado está un poco restringido. Además, hay mucha incertidumbre global. Eso, definitivamente, me preocupa. Hay muchos conflictos a nivel mundial que creo que podrían plantear algunos desafíos reales.

- ¿Qué informes respaldan su optimismo?

- Me baso en las previsiones que leo del sistema de la Reserva Federal y también en las previsiones económicas en general. No estamos viendo revisiones o cambios bruscos en la inflación, en el desempleo... Todo ha seguido una trayectoria gradual.

No hace mucho enfrentamos una pandemia que fue un shock como ningún otro. Fue un momento muy difícil para hacer predicciones sobre la inflación. Y luego tuvimos la guerra de Ucrania. Fue una gran tarea para la Fed, pero respondieron y ahora vemos una moderación de la inflación.

La pregunta, entonces, es si la Fed irá hasta el final. ¿Realmente quieren pasar de 3% a 2,5% y luego a 2%, su objetivo declarado? Supongo es una pregunta abierta. Pero soy optimista, porque enfrentamos una época terrible y la superamos. Tengo confianza en que tomarán una decisión correcta en este momento.

- ¿De qué magnitud prevé el recorte de tasas de la Fed?

- Es probable que la Fed no aplique un gran recorte de tasas, porque no hay ninguna razón para hacerlo. Dada la volatilidad financiera y el hecho de que la inflación aún no está donde queremos que esté, se tratará de un ajuste gradual. Serán pequeños pasos hacia abajo. A menos que aparezcan nuevos datos que sugieran que mantener las tasas de interés elevadas realmente está ejerciendo presión. Pero, hasta ahora, espero que bajen gradualmente. Esa es mi intuición. Ese sería mi consejo.

Problemas de larga data

- Hay problemas de déficit y deuda que enfrenta EEUU incluso antes de la pandemia. ¿Le preocupan?

- En efecto, hay preocupaciones sobre el déficit del Gobierno de EEUU y su deuda acumulada desde hace mucho antes de la pandemia y me preocupa mucho no ver la voluntad política para enfrentar el hecho de que o no se puede hacer todo el gasto que se quiere hacer; o hay que aumentar los impuestos.

He estado escribiendo sobre esto, sobre cuánta deuda puede soportar EEUU. No veo la voluntad política para hacer el ajuste a menos que nos acerquemos a una crisis y no preveo una crisis. Por alguna razón, seguimos posponiendo el problema, pero es un problema real.

- ¿Qué riesgos concretos se asocian a ese problema?

- El riesgo es que los inversionistas globales no vean al Tesoro estadounidense como un activo seguro. EEUU tiene la ventaja de poder emitir deuda con una prima muy baja. Los inversionistas no exigen una prima por tener deuda estadounidense. Si los inversionistas empiezan a exigir una prima porque les preocupa la capacidad de pago, entonces la cosa se pone seria.

Esta es una realidad que Argentina y otros países han enfrentado, donde el servicio de la deuda se vuelve lo suficientemente grande como para obligar a un ajuste de cuentas con otras partes del presupuesto y recortes, obligan a los gobiernos a tomar decisiones realmente dolorosas. EEUU no ha tenido que tomar esas decisiones dolorosas.