Jaime Naranjo (PS): “La paz social tiene costos, pero los que tienen más deben estar dispuestos a pagarlos”

País

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara sostiene que está dispuesto a escuchar “a todo el que quiera plantear argumentos sólidos y no excusas para no hacer los cambios que el país requiere”.

Este lunes, el diputado socialista Jaime Naranjo (71) debutó en la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde defendió el proyecto del gobierno que modifica el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco), que fue menos expedito de lo que esperaba el oficialismo y el propio Ejecutivo.

En esta conversación con Diario Financiero, el diputado –que el año pasado intervino por más de 15 horas para darle tiempo a algunos de sus pares, entre ellos el actual ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (RD), para que llegaran a votar la acusación constitucional en contra del entonces presidente Sebastián Piñera- expresa en reiteradas ocasiones su preocupación ante la necesidad de establecer la paz social en Chile, lo que, a su juicio, sólo se logrará implementando el programa del presidente Gabriel Boric, todo lo que depende de la reforma tributaria que ingresaría en el mes de junio.

-¿Cuáles son las prioridades que el gobierno debiera plantearse en lo que respecta al trabajo de esta comisión?

-Por lo que está establecido en el programa de gobierno, las reformas tributaria y al sistema de pensiones; el mejoramiento del salario mínimo y los estímulos e incentivos para la contratación de la mano de obra, o bien para ir en el apoyo de las Pyme, me parece que debieran ser las prioridades del gobierno en este primer periodo. Porque ahí apunta la situación más compleja del país, partiendo de la base de que se requieren recursos frescos, justamente a través de una reforma tributaria que permita inyectarlos, tanto para sectores sociales vulnerables como para sectores económicos que están pasando por una situación muy difícil.

-Sin embargo, según algunos críticos a la reforma, esta podría afectar al crecimiento y la inversión que se necesita para paliar los problemas económicos, en este sentido ¿es viable una reforma tributaria en este contexto?

-En este país, siempre se buscan argumentos de una u otra naturaleza para no hacer reformas tributarias. Si el país quiere vivir en paz social, si quiere volver a vivir en un clima de tranquilidad, tenemos que dar respuesta a los sectores más vulnerable y los más necesitados. Entonces, me parece majadero que cada vez que se quiere hacer una reforma tributaria los mismos de siempre, expertos que se llaman algunos, otros que son empresarios, dicen que no es el momento. Siempre no es el momento y cuándo es el momento, pregunto yo.

-Aparentemente ahora es más complejo.

-Pero reclaman que quieren vivir en un país con paz social; entonces, ¡por favor! De una vez por todas entiendan que aquí se requiere solidaridad de los que tienen más en favor de los que tienen menos. Si no, no reclamen el día de mañana de que aumenta la inseguridad, la delincuencia, las bandas de narcotraficantes. Ha llegado el momento de dejar de utilizar estos argumentos de que nunca se puede hacer, siempre hay un problema, que es la crisis internacional, la inflación, que va a afectar los empleos, que va a afectar la inversión...

-Pero afecta... ¿o no?

-Mire, yo creo que la paz social es necesaria y, por consiguiente, hay que estar dispuesto a buscarla; por supuesto que la paz social tiene costos, pero de una vez por todas los que tienen más deben estar dispuestos a pagarlos.

-Entonces, a su juicio, ¿la paz social va necesariamente de la mano con una reforma tributaria?

-Absolutamente, porque se requieren recursos frescos para dar respuesta a las necesidades urgentes que tiene la población en materia de salud, educación, vivienda; a un sinnúmero de demandas que desde hace mucho tiempo se vienen reclamando y que, lamentablemente, por estos argumentos de que no es el momento, seguimos en compás de espera.

"En la Cámara están los votos" para una reforma tributaria

-¿No sería contradictorio que en medio de una constante alza del precio de los combustibles para lo cual se pretende aumentar el Mepco, se esté evaluando aumentar el impuesto a los combustibles?

-Yo prefiero ver el texto de la reforma tributaria cuando esté presentada en el Congreso más que quedare en las especulaciones y en los dimes y diretes. Me parece serio, responsable y prudente pronunciarse, una vez que tengamos el texto definitivo. Una vez que el gobierno ingrese el proyecto haré los comentarios respecticos, si es insuficiente, tiene incongruencias o no es lo que uno esperaba. Antes no.

-En lo personal, ¿usted estaría dispuesto a avanzar en un proyecto que aumente el impuesto específico a los combustibles?

-El problema que estamos teniendo hoy en día, y por eso que el gobierno ingresó al Congreso un proyecto para aumentar el fondo del Mepco, es justamente que hay que atenuar el alza de los combustibles. Entonces, podría parecer un contrasentido aquello (aumentar el impuesto), pero me imagino que eso se debe haber pensado en otro escenario internacional y de aumento de precios del petróleo en el mundo. Hoy día tenemos un precio internacional del petróleo que está desbocado, que no sabemos hasta dónde puede llegar y, claramente, hay que buscar todos los mecanismos para que se pueda aminorar o atenuar ese efecto.

-¿Comparte lo que han planteado algunos economistas en cuanto a que dada la situación nacional e internacional el gobierno debería moderar su programa?

-Volvemos a lo mismo de siempre, buscándole argumentos para no hacer los cambios profundos que el país necesita. Le insisto, si el país quiere vivir en paz social requiere hacer cambios profundos en muchas materias. O este país decide, de una vez por todas, los cambios que la sociedad reclama o no vamos a volver a vivir en un clima de paz social. Y yo quiero vivir en un clima de paz social, por consiguiente, asumamos los costos, como también los enormes beneficios que ello significa. Pero estoy cansado desde hace muchos años de escuchar a tantos expertos y empresarios de que nunca es el momento para hacer los cambios que el país necesita. El país se cansó de postergaciones, está cansado de abusos, quiere cambios reales y todos los chilenos tenemos que contribuir para que esos cambios reales se produzcan y los que tienen más, por cierto, que tendrán que aportar más en beneficio de los que tienen menos.

-En su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y dada la diversidad en la composición de la Cámara, ¿cree que hay agua en la piscina para avanzar en una reforma tributaria?

-En la Cámara están los votos, el oficialismo somos mayoría así es que no debiera haber ningún inconveniente. En el Senado probablemente hay un empate técnico; pero le reitero el argumento que voy a ser majadero en sostener, si queremos vivir en paz social, todos tenemos que ceder un poco y estar dispuestos a avanzar en reformas y transformaciones que el país quiere.

-Pongámoslo así, ¿en qué está dispuesto a ceder usted?

-Yo estoy dispuesto a escuchar a todo el que quiera plantear argumentos sólidos y no excusas para no hacer los cambios que el país requiere. No que la gente parta inmediatamente con el pero... es decir, me encantaría escuchar a los empresarios decir 'estamos disponibles para hacer una contribución para ayudar a que nuestro país viva en paz social'. Me encantaría ese argumento, que digan "cuenten con nosotros"...

-Pero ellos lo han dicho.

-Lo han dicho pero llenos de "peros", 'yo estoy dispuesto, pero...', siempre es con peros. No, de una vez por todas, que demuestren su generosidad y voluntad de avanzar hacia un país más justo y más igualitario, que viva en un clima de paz social.

-Antes de irse Sebastián Piñera también anunció un ajuste al Mepco...

-No lo hicieron y, justamente, porque no lo hicieron, no sé si porque no tuvieron voluntad, es que se tiene que presentar este proyecto de manera urgente, aumentando de US$ 750 millones a US$ 1.500 millones para evitar un colapso mayor en el alza de los combustibles.