Gerente general de Empresas Copec insiste en lograr un "gran acuerdo nacional" y desglosa plan de inversiones para este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El contexto económico y político de Chile, así como el plan de inversiones para este año y el avance de las principales iniciativas de la compañía ligada al grupo Angelini, fueron los tópicos que marcaron el tradicional video "Message from the CEO" del gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, en que aborda la marcha de la compañía, en el marco de la reciente publicación de los resultados al primer trimestre.

Reiterando el análisis planteado en la carta a los accionistas contenida en la memoria anual y posteriormente en el discurso esgrimido en la junta de accionistas, Navarro insistió en que cree que "se han despejado ciertas incertidumbres y como que hubiera un consenso respecto de las medidas que debe adoptar el país, las prioridades". Sin embargo, advirtió que "pareciera que no hay convicción respecto de cómo empujamos estas iniciativas para avanzar como país".

En esa línea, describió que Chile vive hoy un momento histórico al tener cobre y litio, junto con condiciones imbatibles para generar energía en base a fuentes renovables no convencionales que permiten además elaborar o desarrollar la industria del hidrógeno verde que "hoy está tan de moda y con tanta expectativa".

"Tenemos conocimiento, tenemos talento emprendedor, entonces están dadas todas las condiciones para desarrollar el país. Es un momento histórico. Ahora, todas estas actividades requieren inversiones de largo plazo y por lo tanto tenemos que dibujar un escenario que implique estabilidad en las reglas del juego, mayores certezas, que haya institucionalidad que funcione", recalcó.

Los vientos a favor de Arauco, que tienen en máximos a Copec

Por esto, el ejecutivo reiteró el "llamado a lograr un gran acuerdo nacional" que permita avanzar en materias como seguridad, formalidad, políticas que incentiven la inversión, crecimiento económico, "crecimiento que es indispensable para financiar en forma sostenible los desafíos sociales que tiene el país. Crecimiento y desafíos sociales son dos cosas que van de la mano. Por eso el llamado es a levantar la mirada, darle mayor ambición a nuestros sueños que tenemos y movilizar al país para dar ese salto en desarrollo que permita llevar bienestar y por lo tanto calidad de vida a toda la población".

Y enfatizó que han dicho recientemente que "no queremos o vamos contra este enemigo silencioso que es el cortoplacismo, ese que busca el éxito electoral inmediato o la utilidad económica fácil. No queremos cortoplacismo. En definitiva, privilegiar la prevención sobre la reacción, la sostenibilidad sobre la explotación, el beneficio financiero de largo plazo, sobre la utilidad inmediata. Solo con esa mirada, desde esa perspectiva, con esa óptica, podemos enfrentar adecuadamente los desafíos del siglo XXI y poder intentar construir un mejor mundo para las futuras generaciones".

“MAPA es un proyecto que le da a Arauco un aumento importante en su capacidad de producción de celulosa”.

Plan de inversiones

En la junta de accionistas de la compañía se reafirmó un plan base de inversiones para este año de algo más de US$ 1.700 millones. Navarro desglosó el monto, indicando que, de esa cifra, hay alrededor de US$ 800-900 millones que corresponden a la mantención de la base de activos que ha ido creciendo en forma relevante durante los últimos años.

Según detalló, "hay también inversiones relacionadas con la adquisición de tierras y bosques, algunas de ellas orientadas a abastecer el futuro proyecto de planta de celulosa, el proyecto Sucuriú en Mato Grosso do Sul, que debiera someterse a consideración del directorio de Arauco a fines de este año. También hay una inversión relacionada con una planta en Zitácuaro, en México, que va a permitir duplicar la capacidad de producción de paneles en ese mercado".

Y, en el caso de Copec, precisó que el plan considera inversiones en negocios "non fuels" por montos entre US$ 50 y US$ 100 millones y esta cifra no considera la inversión que recientemente anunciaron respecto a un parque de generación fotovoltaico en el norte del país, Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, inversión de US$ 91 millones y que será -dijo- "muy importante para respaldar el trabajo que está haciendo la filial EMOAC en el área de comercialización de energía".

"Hay otras inversiones menores que están orientadas a fortalecer nuestra posición competitiva, eficiencia, productividad de nuestros activos en todas las áreas de negocio", añadió.

En cuanto al proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), Navarro sostuvo que lleva un año en producción dentro de su proceso de puesta en marcha. El ejecutivo reconoció que ha sido un proceso complejo porque se trata de lograr una producción continua y estable y para eso hay que sintonizar muchos procesos y equipos dentro de este complejo industrial. "La buena noticia es que MAPA ya logró su producción óptima, su capacidad de diseño, además con una muy buena calidad de la celulosa", destacó.

Asimismo, adelantó que están pronto a iniciar un par de semanas de parada de la planta, la que -según dijo- es habitual en este proceso, que permitirá corregir todas las cosas que se han detectado en este proceso de puesta en marcha y luego iniciar la producción a régimen completo.

"MAPA es un proyecto que le da a Arauco un aumento importante en su capacidad de producción de celulosa, un 30% más de producción de celulosa al año y que a la vez va a permitir llevar celulosa al mercado más importante, que es el chino, en forma muy competitiva, a muy bajos costos, tal vez unos más bajos de la industria de celulosa", afirmó.

Respecto a Mina Justa, en Perú, destacó que sigue mostrando buenos resultados, inferiores a los del año 2023, porque hay que tomar en cuenta de que, de acuerdo al plan de desarrollo de esta faena minera, este año correspondía una fase con menor ley de cobre, menor que la del año pasado, que vuelve a subir en el año 2025 y eso afectará la producción y por lo tanto los resultados.

"Ahora estamos viendo un precio del cobre robusto, alto. El cobre tiene muy buenos fundamentos a futuro, en parte por la demanda que se genera por la transición energética y eso debiera ayudar a recuperar los resultados", reconoció.

Resultados

Frente a los resultados alcanzados al primer trimestre de este año, el gerente general de Empresas Copec indicó que están observando algunas tendencias distintas a las que vieron durante el año pasado. Puntualmente en celulosa, detalló que el precio ha subido en forma relevante durante los últimos meses, entre otras cosas porque ven una demanda muy fuerte en Europa. "Se ha mantenido estable en China y algunos productores del hemisferio norte han tenido algunas dificultades logísticas", comentó.

Todo eso, añadió, sumado a que en el caso de la firma el proyecto MAPA, hoy la línea 3 de Arauco, está alcanzando altos niveles de producción "consistentemente y eso permite bajar sus costos de producción y a la vez aumentar los volúmenes disponibles para vender". "Es precisamente esto último, el volumen de venta, lo que ha permitido lograr un Ebitda en celulosa mayor que el del primer trimestre del año 2023", dijo.

En el caso de los paneles y maderas la situación es distinta. Según explicó, "hoy tenemos menores precios que en el primer trimestre del año pasado. El Ebitda está más bien en niveles históricos. Estamos muy por debajo de lo que fueron esos peaks del año 2021 o 2022 que teníamos márgenes históricos y volúmenes muy altos".

En tanto, en energía, Copec y Terpel siguen alcanzando sólidas posiciones competitivas, dijo, liderando sus respectivos mercados: "Los resultados han subido para ambas compañías este primer trimestre, a pesar de que en algunos mercados y productos puntuales vemos una leve alza de ventas o incluso en algunos casos una caída en las ventas".

"Las compañías también se han visto favorecidos por un tema contable, una revalorización de inventario que se produce por el alza en el precio del petróleo y sus derivados. Y en el caso puntual de Chile también vemos un incremento en los márgenes del canal industrial", señaló.

En cuanto a la situación financiera de la compañía, recalcó que siempre buscan ser una compañía sólida en lo financiero y que tienen una política aprobada por el directorio que busca cuidar que el endeudamiento suba sobre ciertos niveles: "Hoy estamos muy tranquilos en las métricas porque el endeudamiento definido como deuda financiera neta a Ebitda al cierre del primer trimestre de este año 2024, es 3,3 veces, bastante menor que el 3,9 veces del cierre del año 2023. Creo que proyectamos que siga cayendo".