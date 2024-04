Roberto Angelini critica bajo crecimiento: "Hoy, pareciera que apenas aspiramos a estar en el promedio, y ni siquiera eso conseguimos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Como un año "desafiante, marcado particularmente por la inestabilidad observada en el plano internacional, así como también el claro estancamiento registrado por la actividad económica a nivel local", calificó el 2023 el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, en la carta dirigida a los accionistas, contenida en la memoria anual de la compañía.

Si bien la firma obtuvo ganancias el 2023 por US$ 349 millones, 76,2% menos que el año anterior, el empresario recordó que la inversión total en el año alcanzó a US$ 1.878 millones, de los cuales más del 90% se concentró en los sectores forestal y energía. En esa línea, reafirmó el interés de continuar por la ruta de la inversión que los ha caracterizado, enfocándose en aquellas áreas en que pueden generar retornos atractivos en horizontes largos. Por ello, precisó, "este 2024 nuestro Plan Base de Inversiones contempla una cifra de US$ 1.713 millones, que incluye la mantención de activos, así como distintos proyectos que permitirán el crecimiento y la mayor eficiencia de nuestras operaciones".

Pero el presidente de Empresas Copec sinceró un crítico análisis de lo que fue el año pasado. Según aseguró, en Chile, durante el año 2023 se mantuvieron condiciones desfavorables, asociadas en parte a la elevada incertidumbre que implica la inestabilidad institucional, así como también a un severo ajuste macroeconómico, tras los grandes desequilibrios generados desde fines de 2019: "El PIB cayó durante tres trimestres consecutivos, anotando un crecimiento prácticamente nulo para el año en su conjunto".

Y lanzó: "Lo más preocupante, a nuestro juicio, es que la baja actividad económica ha sido una condición que se ha ido normalizando, un tema que ha salido del foco de la discusión pública. Qué lejos estamos de los tiempos en que Chile crecía sostenidamente sobre el promedio del mundo y de la región, generando cada vez más oportunidades y, en definitiva, mayor bienestar para toda la población. Hoy, pareciera que apenas aspiramos a estar en el promedio, y ni siquiera eso conseguimos".

Angelini advirtió que, como siempre se ha dicho, "el crecimiento no lo es todo, pero sin él no hacemos nada". Recalcó que "sin crecimiento estamos condenados a seguir teniendo un país con fricción y frustración". "Es urgente, por tanto, dar un gran impulso a la actividad económica, generando un escenario con mejores condiciones para la inversión, partiendo por reducir incertidumbres y revisando temas relacionados con la llamada 'permisología'", afirmó.

Si bien reconoció que el fin "sin éxito" de un segundo proceso constitucional ha traído mayor estabilidad, especialmente si se piensa que la mayoría de la población está promoviendo más consensos, "la fragmentación del espectro político, el deterioro de las confianzas y la falta de una mirada de largo plazo en el debate se han profundizado, generándole enormes costos a nuestra sociedad". En esa línea, instó a que "es hora de que las políticas públicas vuelvan a estar diseñadas con una mirada de futuro, basadas en criterios técnicos y acuerdos amplios, permitiendo así que perduren en el tiempo, pese a diferencias que pueden ser válidas".

En medio de su extensa misiva, Angelini llamó a la unidad: "A los desafíos de siempre, se van sumando otros, nuevos e importantes, como la crisis de seguridad, la desinformación y la inmigración descontrolada. No podremos enfrentarlos si no colaboramos, si no ponemos los esfuerzos de todos en mirar juntos hacia adelante. Ello, en vez de simplemente preocuparse de derrotar al adversario, con una lógica de suma cero, nivelando todo hacia abajo. Unidad, para multiplicar y no dividir. Aprovechemos lo aprendido en los procesos constituyentes y rescatemos de ahí los cambios consensuados a los incentivos en el sistema político, porque Chile los necesita, ahora".

"En Chile algunas autoridades nos rehúyen y no nos reciben"

Asimismo, Angelini deslizó una crítica reflexión respecto a los incentivos para la inversión presentes en Chile. "Es sorprendente cómo la acogida que nos da Mato Grosso do Sul (Brasil) contrasta con lo que vivimos en nuestro propio país. Mientras allá las autoridades promueven acuerdos para facilitar la inversión, en Chile algunas nos rehúyen y ni siquiera nos reciben. Déjenme referirme, a modo de ejemplo, al desarrollo impulsado por Inmobiliaria Las Salinas", sostuvo.

El empresario planteó que resulta, por tanto, "incomprensible que haya ya transcurrido más de una década desde que se efectuó el concurso internacional para definir el Plan Maestro". "Es difícil entender el sentido de ponerle tantas trabas a un proyecto de este tipo, que cuenta con el respaldo técnico de destacados científicos y universidades, tanto locales como internacionales, y que es un aporte indudable para la Ciudad Jardín", enfatizó.

El presidente de Empresas Copec también indicó que no es esta la única iniciativa que se ha visto fuertemente desafiada, asegurando que sus compañías pesqueras han venido "enfrentando también escenarios que son progresivamente más difíciles y restrictivos, y lo seguirán siendo, a juzgar por las nuevas propuestas de regulación". Y aseguró: "En este contexto surge una imperiosa necesidad de adaptarse y desarrollarse. Así, nuestras filiales de esta área se están proyectando en el amplio mundo de la nutrición, ya sea a través de la elaboración de sofisticados suplementos alimenticios con atractivas propiedades nutritivas, la comercialización de concentrados proteicos a partir de fuentes alternativas a las del mar o la incursión en el mundo del food service y el e-commerce".

Y concluyó: "Necesitamos que la confianza y determinación que impulsan el quehacer empresarial contagien al resto de la sociedad. Que la fuerza, que logra articular exitosamente una infinidad de intereses dispares en torno a una causa común, extienda su ámbito de influencia. Que las discusiones se zanjen en base a argumentos sólidos, con respeto y sin consignas. Que el amor al trabajo bien hecho, con prolijidad técnica, eficiencia y pasión por el mejor servicio, conquiste nuevas esferas. Que la mirada de largo plazo, prudente pero perseverante, se imponga a la inmediatez imperante".

Venta de Mapco y suspensión de planta de celulosa

Entre otros hitos alcanzados en 2023, recordó la venta de Mapco. Aunque destacó que se cierra esta historia casi duplicando la generación de EBITDA respecto a las cifras vigentes en el momento que tomaron control, admitió que era una red de distribución de combustibles pequeña, con una baja participación de mercado. A su juicio, el futuro de todas estas operaciones requería escalas muchísimo mayores a las que podían abordar, "de manera de minimizar costos de operación, competir eficientemente e incorporar adecuadamente todo lo que requiere la transición energética, en un mercado en que hoy el Estado impulsa medidas para acelerarla, lo cual conllevará cuantiosas inversiones". Y remarcó que Mapco era un perfecto complemento para otros grandes operadores locales, que pueden integrarla a sus redes para acceder a mayores economías de escala, en el contexto de consolidación que está afectando a esta industria en Estados Unidos.

También instaló en su carta el anuncio de Arauco de suspensión indefinida de la planta de celulosa de Licantén debido a la variabilidad climática, que ha implicado desde inundaciones consecutivas del río Mataquito a sequías extremas, que han reducido los caudales necesarios para operar, así como también por la baja disponibilidad de madera para uso industrial en la zona, causada por incendios forestales, junto a la ausencia de una política pública que promueva la reforestación. "Se trata de una decisión dolorosa, en la que se ha buscado minimizar el impacto sobre los trabajadores directos e indirectos y toda la comunidad local, manteniendo una estrecha colaboración con las autoridades", puntualizó.