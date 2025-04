Codelco: “Estamos en un momento crítico de la historia y no podemos repetir el error de no invertir a tiempo”

“Estamos en un momento crítico de la historia, con múltiples desafíos en términos de demanda de cobre y, a pesar de nuestro nivel de deuda, no podemos repetir el error de no invertir a tiempo”, enfatizó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, durante la junta de accionistas de la estatal.

En esa línea, enumeró los grandes proyectos que lleva adelante la estatal y marcó que el plan futuro contempla invertir US$ 4.300 millones promedio anuales hasta el fin de la década. En 2024, la cifra llegó a US$ 5.126 millones, un 20% más que en 2023 y equivalente al 7% del total de la inversión de Chile.

De todas formas, agregó: “Reconocemos que los niveles de deuda que mantenemos son un tema de amplio debate y análisis”. La buena noticia, dijo, “es que el mercado financiero internacional sigue manteniendo una gran confianza en nuestra empresa”.

“Pero no debemos abusar de ello ni quedarnos tranquilos al respecto”, continuó Pacheco y sostuvo que la compañía tiene dos responsabilidades: invertir bien esos fondos de manera que reditúen lo que se espera y generar más excedentes a través de nuevas asociaciones que se sumen a las existentes.

Tras dichas palabras, dedicó 10 minutos -de los 45 que habló- al acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio de forma conjunta en el Salar de Atacama. En su férrea defensa a la alianza y a las razones de por qué se negoció de forma directa con la minera, dijo que “el acuerdo con SQM es, probablemente, el negocio empresarial más transparente de la historia de Chile”.

Respecto a la aprobación del pacto por parte del regulador de libre competencia de China -el único que falta por dar su luz verde-, Pacheco contó que la última reunión con ellos se realizó la semana pasada junto a los equipos técnicos y abogados.

“Espero que esto salga en un plazo breve, porque es bueno para los países (...). Estamos optimistas de que esto va a salir, porque el litio chileno es tremendamente importante y valorado en China”, expresó.

Confía en “que esto termine llevándonos a que podamos concretar la ejecución de la asociación en el último trimestre del año”.

Nueva fundición

A la luz de la disputa geopolìtica por las cadenas de suministro, Pacheco dijo que “estamos jugados por promover la construcción de una nueva fundición de cobre para Chile, pues hoy más de la mitad de la producción del país se vende como concentrado”.

Contó que están atrayendo inversionistas y que han visitado varios países y empresas, a los que han ofrecido un contrato off take de largo plazo, a 20 o 30 años, por 1,2 millones de toneladas de concentrado anuales. Dicho nivel de procesamiento perfila a la fundición como una por sobre los US$ 1.000 millones de inversión.

Respecto a la producción de la estatal, Pacheco adelantó que en abril subió un 22%, con un desempeño de cobre por sobre las 105 mil toneladas.

