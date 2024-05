Los vientos a favor de Arauco, que tienen en máximos a Copec

La celulosa, uno de los materiales más versátiles del mundo, se encuentra presionada al alza por las condiciones del mercado, y el gigantesco holding de la familia Angelini gana impulso en la Bolsa de Santiago.

Empresas Copec cerró el viernes en $ 7.200 por acción, máximos desde el 5 de septiembre de 2022, con una capitalización bursátil de alrededor de US$ 10 mil millones y un valor empresarial cercano a los US$ 19 mil millones (el mayor del S&P IPSA, después de Quiñenco).

El gran protagonista de este rally es la mencionada biomolécula que se extrae de la madera. Hablar de Copec para los inversionistas en buena medida es hablar de Arauco, cuya actividad forestal es particularmente rentable para un conglomerado que también se extiende a rubros como la distribución energética, la pesca y la alimentación.

La última gran noticia fue que Suzano, el megaproductor brasileño de celulosa, reportó a mediados de abril subidas de precios que acercarían a la materia prima a sus cotizaciones peak de la segunda mitad de 2022.

La celulosa vio un declive en 2023, con altos inventarios producto de la disrupción de la pandemia sobre la cadena de suministro, entre otros factores. Sin embargo, el segundo semestre marcó el inicio del repunte.

Demanda sobre oferta

"Mirando hacia el largo plazo, hay razones estructurales para que aumente el precio de la celulosa. Aunque la demanda de productos madereros está creciendo gracias a las tecnologías que crean nuevas aplicaciones para la fibra de madera -desde el PET a base de madera hasta el biodiésel y materiales de construcción-, la oferta potencialmente aprovechable está disminuyendo", dijo a Señal DF la senior client portfolio manager de Pictet Asset Management, Gillian Diesen.

Detrás de la restricción de oferta, la gestora cuenta factores como los daños causados por insectos en Europa y Canadá, incendios forestales por el cambio climático, bloqueo de troncos rusos tras la invasión de Ucrania y el limitado potencial de nuevas plantaciones de coníferas en Latinoamérica. Todo esto ocurre en medio del fomento de combustibles renovables y materiales reciclables, junto con la expansión del e-commerce.

"Sabemos que en Brasil, las plantaciones de eucalipto no han seguido el ritmo de la creciente demanda de biomasa, lo que se ha traducido en un aumento del precio promedio de la celulosa de eucalipto desde 2018. Mientras tanto, los precios de los terrenos madereros, desde EEUU hasta los países nórdicos, no han hecho más que aumentar de forma constante durante los últimos 15 años", explicó Diesen.

Primera cosecha

Empresas Copec ya está recogiendo los frutos de la coyuntura, con resultados del primer trimestre que sorprendieron positivamente al mercado: el Ebitda creció 28% interanual a US$ 846 millones, frente a los US$ 694 millones de las estimaciones promedio en Bloomberg. La utilidad subió 47% a US$ 228 millones.

Con ello, el margen Ebitda pasó a 11,6% desde el 8,7% del primer cuarto de 2023; y la deuda financiera neta (DFN) sobre el Ebitda bajó a 3,3 veces, desde las 3,9 veces en la misma comparación.

Rodrigo Godoy y Claudia Raggio, analistas de Credicorp Capital, destacaron que "el Ebitda de Arauco estuvo 10% por encima de nuestras previsiones, gracias a precios de la celulosa superiores al promedio, costos de explotación más bajos y volúmenes de productos de madera más resistentes de lo previsto, parcialmente compensado por un ligero retroceso en los volúmenes de venta de celulosa".

Agregaron que "el mercado debería acoger favorablemente el desapalancamiento de Arauco, ya que la relación entre DFN y Ebitda se situó en 4,9 veces, y parece probable que baje a tres veces a finales de año". Credicorp reincorporó a inicios de este mes a Copec en su cartera recomendada.

Destino a Brasil

El plan de inversiones para 2024 de Empresas Copec asciende a US$ 1.700 millones, con el 70% dedicado al sector forestal. El 84% del capex del primer trimestre correspondió a Arauco, que aportó el 56% del Ebitda del holding en el mismo período.

La mirada de Arauco se posa en Brasil, tal como ocurre con su competidor CMPC. De hecho, Arauco Brasil acaba de dar un paso adelante en Sucuriú, su primer proyecto de celulosa en Brasil, y que espera poder presentar al directorio a finales de este año.

"Mato Grosso do Sul, y concretamente la región oriental del estado, consolida aún más su posición como centro global de la celulosa. Representantes del gobierno del Estado y de la multinacional Arauco se reunieron el viernes para discutir el inicio de la instalación de la fábrica en el municipio de Inocência, y entregar la licencia de instalación del proyecto", dice la publicación oficial del gobierno de dicho estado.

Fuentes cercanas al proceso han destacado las ventajas relativas de Brasil para desarrollar la industria, citando una permisología eficiente. Mientras tanto, los proyectos paralizados en Chile siguen nublando de incertidumbre el panorama de inversiones, algo que no tardó en poner sobre la mesa el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, durante la última junta de accionistas del holding.