CMPC iniciará estudios para construir nueva planta de celulosa en Brasil por más de US$ 4.500 millones

Otra megainversión en Brasil anuncia CMPC.

La empresa ligada al grupo Matte informó como hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que acordó con el Estado de Rio Grande do Sul de ese país un protocolo para avanzar en la evaluación de un proyecto que incluirá una nueva planta de celulosa, que se ubicaría a 15 kilómetros de la ciudad de Barra do Ribeiro.

De obtener todos sus permisos y autorizaciones, el proyecto sería presentado a decisión del directorio de CMPC a mediados del año 2026.

La empresa detalló en su comunicación al regulador que la inversión estimada del proyecto -denominado Natureza- superaría los US$ 4.500 millones.

La nueva planta tendría un costo de US$ 4 mil millones, además de US$ 420 millones en distintas obras de infraestructura vial y US$ 150 millones para el desarrollo de un nuevo terminal portuario en Rio Grande, así como también una ampliación en el terminal portuario actualmente en uso.

Se espera que la nueva planta permita producir hasta 2,5 millones de toneladas anuales de celulosa kraft blanqueada de fibra corta (BHKP), con posibilidad de posterior ampliación.