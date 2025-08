Brasil se consolida como el principal destino del vino chileno en un primer semestre de alzas leves para las exportaciones

El periodo terminó con el envío al exterior de 22,5 millones de cajas por un valor de US$ 605,5 millones, lo que marca un aumento de 2,8% en volumen y una ligera subida de 1,4% en valor.

Las exportaciones de vino cerraron el semestre con resultados positivos. En el mes de junio se enviaron al exterior 3,8 millones de cajas de vino embotellado por un valor de US$ 101 millones, lo que representa un aumento de 11,4% en volumen y de 7,3% en valor, respecto del mismo mes de 2024, indicó Vinos de Chile. El precio promedio, en tanto, se situó en US$ 26,8/caja, con una baja de 3,7% respecto del año anterior.

Así, el primer semestre terminó con el envío al exterior de 22,5 millones de cajas de vino embotellado por un valor de US$ 605,5 millones, lo que marca un aumento de 2,8% en volumen y una ligera alza de 1,4% en valor en comparación con igual semestre del año pasado; mientras que el precio promedio se movió ligeramente a la baja con US$ 26,9/caja (1,4%).

El gremio además agregó que en doce meses se registró una exportación de 47 millones de cajas con un retorno de US$ 1.308 millones, lo que deja un alza de 7,3% y 4,9% en volumen y valor, respectivamente, por sobre lo exportado en el mismo ciclo anterior. Eso sí, el precio promedio retrocedió un 2,2%, quedando en US$ 27,7/caja en este último año móvil.

Zoom por destino

Brasil cerró junio con buenas noticias. Según el gremio, este mes el aumento fue de 23% en volumen de 14% en valor para el país sudamericano, respecto al mismo periodo de 2024.

En tanto, China se situó como segundo mercado del mes en valor, pero quinto en volumen, con una baja de 15% en cajas enviadas. Reino Unido, Irlanda y Corea del Sur presentaron un buen desempeño este mes, en cambio, se observaron retrocesos para Estados Unidos, Holanda y México.

Mirando el acumulado del año, el gremio apuntó que Brasil se coronó como principal mercado, registrando un aumento de 11% en volumen y de 6,7% en el valor de los envíos, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

“Entre los mercados top 10, el comportamiento ha sido mixto: suben, además de Brasil, los envíos a Reino Unido, Canadá, Irlanda y Corea del Sur, mientras que bajan los embarques a Estados Unidos, China, Holanda y México.

Respecto al análisis a doce meses, Brasil concentra el 18% de las exportaciones de vino embotellado en volumen y el 16% de su valor. En este período se han enviado a ese mercado 8,5 millones de cajas por US$207 millones, lo que significa un aumento de 21% en volumen y 18% en valor.

Además, Vinos de Chile indicó que destacan los aumentos en este ciclo a Reino Unido, Canadá, Irlanda y Corea del Sur. Los demás top 10 registran disminuciones.

“China ya se encuentra en cuarto lugar, en volumen y quinto en valor, con una baja acumulada de 22% en ambos casos y en comparación al mismo año móvil anterior”, enfatizó la entidad gremial.

Finalmente, en doce meses y entre los principales mercados de destino, el mejor precio promedio es para Corea del Sur, con US$ 35,1/caja, seguida de China, con US$ 34,8/caja y Canadá con US$ 31,6/caja.

"La evolución de los precios no ha sido muy favorable en este último ciclo y, como se observa, la mayor parte de nuestros destinos Top 10 apenas logran mantener un nivel de precios similar al mismo ciclo anterior, mientras otros bajan sus promedios", concluyó Vinos de Chile.