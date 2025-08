Elecmetal registra utilidades consolidadas por $ 26.048 millones por mayores ventas y menores costos del negocio metalúrgico

Las ganancias por actividades operacionales del área metalúrgica de Elecmetal, su negocio más importante, anotaron un crecimiento de 12,7% en el primer semestre de 2025, sumando $ 52.949 millones.

Así lo informó la compañía -ligada a Diario Financiero- en sus estados financieros, donde explicó que este resultado se debe principalmente a “un aumento en las ventas de las principales líneas de negocio respecto del año anterior y mayores eficiencias productivas, que permitieron mayores márgenes”.

Esto último, “a pesar de la persistencia de presiones inflacionarias sobre costos y gastos debido a las incertidumbres de los mercados que se han visto incrementada por la política arancelaria del Gobierno de EEUU y la persistencia de conflictos como el de Rusia y Ucrania y el que ocurre en Medio Oriente”.

Los ingresos por ventas en el negocio metalúrgico alcanzaron $ 455.672 millones en el primer semestre, cifra superior en 2,9% a igual lapso del año anterior.

“Estos consistentes niveles de venta se explican por la intensa actividad minera que se registra en el mundo entero, principalmente asociada a los sólidos fundamentos de algunos metales como el cobre, que presenta una sostenible demanda de largo plazo producto del desarrollo de la electromovilidad, de las energías renovables y de los avances tecnológicos y por la sólida posición que tiene la empresa en el mercado minero global”, explicó la empresa en su análisis razonado.

Los ingresos por ventas en esta área incluyen el negocio individual propio de la matriz Elecmetal, además de las filiales Fundición Talleres (Chile), ME Global (USA), ME Elecmetal (China) ME Funvesa (Perú) y la comercialización de productos fabricados por las filiales joint venture ME Long Teng en China y Zambia y ESCO Elecmetal en Chile y por terceros en diversos países.

La compañía informó que el resultado total consolidado del primer semestre del año 2025 fue una ganancia de $ 26.048 millones, que se compara con una utilidad total de $ 30.706 millones del mismo período del año anterior, debido a que los mejores resultados del negocio metalúrgico no alcanzan a compensar una baja en los resultados de los negocios de envases y vino.

Los ingresos de explotación consolidados del semestre alcanzaron a $ 640.958 millones, cifra que es 0,5% superior al mismo semestre del ejercicio anterior ($ 637.962 millones).

Cabe señalar que la primera mitad de 2024 incluye un ingreso extraordinario de $ 10.929 millones correspondiente a la indemnización del seguro por el perjuicio por la paralización en el negocio de envases de un siniestro en un horno ocurrido a fines de 2022.

Descontado este efecto por una vez, los ingresos de explotación (consolidados) del primer semestre de 2025 subieron un 2,2% respecto del mismo período del año anterior ajustado.