IPSA supera los históricos 8.800 puntos tras fin de semana largo, positivos resultados y cifras de crecimiento en Chile

El índice subía principalmente gracias al impulso de Copec -que superó ligeramente las estimaciones con sus resultados trimestrales-, Latam y SQM-B, y después de que temprano se diera a conocer el reporte del PIB.

La Bolsa de Santiago abrió este lunes en nuevos máximos históricos, ya que la temporada de resultados del segundo trimestre y las últimas cifras de actividad local dejaron un buen sabor para empezar la semana.

El S&P IPSA abrió con un alza de 1,1% hasta los 8.831,12 puntos, principalmente gracias al impulso de Copec (2,1%) -que superó ligeramente las estimaciones del mercado con sus resultados trimestrales-, Latam (1,8%) y SQM-B (1,8%).

Temprano hubo buenas noticias en Chile, ya que el PIB del segundo trimestre superó las expectativas, con un alza interanual de 3,1% que fue positivamente influida por la inversión.

"El desempeño de la actividad en el primer trimestre refuerza nuestra visión positiva sobre los activos de riesgo locales. En particular, mantenemos nuestra recomendación favorable sobre el IPSA, que seguimos considerando como una alternativa atractiva dentro de la región, respaldada por fundamentos que continúan mejorando", escribió el head de Estrategia de Inversión de Sura Investments, Mauricio Guzmán.

La plaza local viene de cerrar el jueves estable sobre sus niveles récord de 8.700 puntos, previo al fin de semana largo por el feriado nacional del viernes.

Bolsas internacionales

Por el lado de Wall Street, ninguno de los principales índices bursátiles mostraba cambios relevantes. Tampoco las tasas de mercado registraban variaciones significativas.

"Los mercados estadounidenses cayeron el viernes por una toma de ganancias, pero registraron un alza semanal, luego que se calmó la temporada de resultados y la atención se volcó a la geopolítica. Los presidentes Trump y Putin se reunieron el viernes, pero no se logró un alto el fuego, lo que llevó a la reunión de hoy en la Casa Blanca con los líderes europeos y el presidente ucraniano Zelensky", escribió el estratega jefe de trading y derivados en Charles Schwab, Joe Mazzola.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,5%, principalmente por la influencia de la bolsa francesa, mientras que el FTSE 100 de Londres no mostraba cambios relevantes.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el japonés Nikkei subió 0,8% y el CSI 300 de China continental avanzó 0,9%, pero el hongkonés Hang Seng se redujo 0,4%.

"Es probable que esta semana el mercado se centre en una amplia variedad de noticias, como el simposio económico anual de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming; y los resultados del segundo trimestre del S&P 500 de un puñado de acciones que aún no han presentado sus informes, entre las que se incluyen nombres clave de los sectores de consumo y tecnología de la información", planteó el estratega jefe de Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.

A esto se suman datos económicos de EEUU que entregarían información sobre las tendencias inmobiliarias, la fortaleza relativa de la industria manufacturera y los servicios, la inflación, las solicitudes iniciales y continuas de peticiones de subsidios por desempleo, y las actas de la reunión de agosto de la Fed.