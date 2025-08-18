Zelenski en la Casa Blanca manifiesta su disposición a participar de reunión trilateral con Rusia y EEUU

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca para abordar el conflicto con Rusia.

Donald Trump manifestó que una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra es una “posibilidad razonable”, destacando que llamará a Putin después del encuentro con Zelenski y otros líderes europeos. “Creo que será una cuestión de cuándo, no de si”, dijo Trump en el despacho Oval

Ante esto, el Presidente ucraniano -que acudió a la Casa Blanca con un atuendo más formal que la vez anterior- mostró su disposición al afirmar que su país está preparado para un encuentro trilateral: “Apoyamos la idea de Estados Unidos -y, personalmente, del Presidente Trump- de detener esta guerra, de encontrar una vía diplomática para terminarla”.

El Presidente estadounidense cuestionó la necesidad de un alto al fuego. “No sé si es necesario. (…) Desde otro punto de vista, detienes inmediatamente la matanza. Pero creo que un acuerdo de paz al final de todo es algo que es muy alcanzable”.

Independiente del resultado de este encuentro, Trump señaló que la nación norteamericana seguirá prestando ayuda a Ucrania. “Nunca es el final del camino”, afirmó, y atribuyó a los líderes europeos la responsabilidad de liderar la paz.

Sobre las concesiones territoriales, Trump declaró que “Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania”. Esto se trataría de compromiso que protegería al país sin permitir que forme parte de la OTAN, algo a lo que Rusia se opone.

Por sup parte, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso que un mandatario europeo también formara parte de la reunión trilateral: “Creo que como seguimiento, probablemente necesitaríamos una reunión cuadrilateral. Porque cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de toda la seguridad del continente europeo”, dijo el mandatario francés.

Mientras que para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la oferta del Presidente Trump representa un avance en un posible acuerdo de paz para Ucrania.