Eurasia advierte que Estados Unidos podría convertirse en el principal riesgo global en 2026

El documento de la consultora alerta sobre la deflación china, el debilitamiento de Europa y los efectos que podría tener el capitalismo de Estado que se ha profundizado en Washington.

El año parte con un nuevo mapa de alertas sobre la mesa. Esta vez fue Eurasia Group, que en su informe “Principales Riesgos 2026” advierte que el año que acaba de partir podría convertirse en un punto de inflexión geopolítico: el factor decisivo sería la reconfiguración del poder en Estados Unidos y el efecto dominó que eso puede tener sobre el orden global y los mercados.

La consultora con sede en Nueva York advierte que el principal riesgo se construye desde la base de la imprevisibilidad de Estados Unidos, lo que obliga al resto de países a “cubrirse” o rediseñar estrategias, con ganadores y perdedores evidentes.

En ese sentido, Eurasia prevé que, si bien no habrá una salida de capitales del país presidido por Donald Trump, es riesgoso para el comercio global que la mitad de este se facture en dólares, con 90% de las transacciones del mercado de divisas.

Con las nuevas arremetidas de Washington en occidente para desplazar a China, EEUU podría lograr el efecto contrario, provocando que los países recurran al gigante asiático, quien ya se ha perfilado como el mayor socio comercial de sudamérica.

Francia, Alemania y Reino Unido

Para Europa el panorama tampoco podría ser mucho mejor. Francia, Alemania y Reino Unido comenzaron el año con gobiernos débiles e impopulares sin avistamiento de elecciones generales programadas. La consultora advierte que las tres potencias corren el riesgo de quedar paralizadas en el mejor de los casos, porque también existen posibilidades que en un peor escenario, se debilite.

En clave mercado, el informe es taxativo: Francia y Reino Unido enfrentarían dinámica de deuda “en espiral” sin reformas a la vista, y un giro político podría inquietar a los mercados de bonos.

“La capacidad de Europa para abordar su malestar económico, llenar el vacío de seguridad dejado por la retirada de Estados Unidos y mantener a Ucrania en la lucha se verá afectada”, explicaron.

El frente más peligroso en Europa este año se trasladará de las trincheras en Donetsk a la guerra híbrida entre Rusia y la OTAN.

“Rusia intensificará las operaciones de zona gris contra la OTAN, desde el sabotaje de infraestructuras hasta las inspecciones del espacio aéreo e interferencia electoral. Y la OTAN, tras años de absorber castigos, contraatacará por primera vez”, anticipó Eurasia.

M&A y exenciones arancelaria

En el informe, Eurasia Group plantea que la administración Trump no ha mostrado un “principio de contención” claro. Su lectura es que el capitalismo de Estado que se está configurando en Estados Unidos opera bajo una lógica personalista y transaccional: las compañías que se alinean con la agenda presidencial tienden a obtener un trato más favorable desde Washington.

Aunque la mayoría del del sector privado sigue funcionando con relativa normalidad, el reporte advierte que crece el universo de firmas que, por no calzar con esa agenda, quedan expuestas a desventajas. En ese sentido, el éxito en operaciones de M&A, aprobaciones regulatorias, exenciones arancelarias o acceso a acuerdos pasa no solo por cumplir requisitos formales, sino por la cercanía al círculo del Presidente.

Además, explican que la dinámica de los “aranceles y reparaciones” empuja a empresas de distintos sectores a entrar en a la dinámica del lobby.

Deflación en China

El gigante asiático, de acuerdo a lo que proyecta la consultora, se enfrentará a una profundización de la deflación, sin embargo seguirá priorizando el control político y la carrera tecnológica.

Aspectos como los precios de las viviendas, la destrucción de la riqueza familiar, con la baja en la confianza del consumidor, la inversión y la demanda interna amenazan a Beijing y con ellos, al sector privado.

Las empresas chinas podrían tener que recortar los precios para sobrevivir en sus esfuerzos para aumentar la demanda. Esto podría generar que los márgenes se comprimen y que las compañías mejor posicionadas ajusten sus costos para sobrevivir.

Con menos empleo y sueldos más presionados, los hogares gastan menos: la demanda se enfría aún más y las firmas vuelven a bajar precios. Al mismo tiempo, la deuda se hace cada vez más pesada de servir en un contexto de ingresos y precios decrecientes.

En paralelo, bancos y gobiernos locales —según el reporte— sostienen a empresas “zombi” mediante refinanciamientos y protección a campeones regionales, lo que consolida el exceso de capacidad y retroalimenta una espiral deuda-deflación.

Eurasia Group también alerta sobre las implicancias de la IA. Con empresas bajo presión para generar ingresos y justificar valoraciones altísimas, algunas empresas de inteligencia artificial adoptarán modelos de negocio extractivos que amenacen la estabilidad social y política.

También mencionan a los riesgos del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que quedará estancado en el limbo, lo que generaría incertidumbre en los países.

En el último punto, la consultora enfatiza en la escasez de agua, que podría ser el recurso compartido más disputado del mundo.