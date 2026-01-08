Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Eurasia advierte que Estados Unidos podría convertirse en el principal riesgo global en 2026

El documento de la consultora alerta sobre la deflación china, el debilitamiento de Europa y los efectos que podría tener el capitalismo de Estado que se ha profundizado en Washington.

Por: Sofía Pelfort L

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 11:18 hrs.

Estados Unidos Europa China OTAN crisis Sofía Pelfort L
<p>Eurasia advierte que Estados Unidos podría convertirse en el principal riesgo global en 2026</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Presidente de Arauco: “No conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile”
2
Empresas

Un histórico se despide de Falabella: José Luis del Río pone fin a su participación en diversos directorios
3
Economía y Política

A menos de dos semanas para conocer el gabinete de Kast, las piezas que comienzan a encajar en un puzzle aún a medias
4
Mercados

Isabel Allendes, la ejecutiva de BTG que conecta a las fundaciones con los altos patrimonios
5
Cambio climático

Académicos de la UC anuncian inédito proyecto para confirmar enorme reservorio de “agua sólida” cerca del centro de ski La Parva
6
Empresas

Grandes empresarios valoran definiciones económicas de Kast y anticipan mayor dinamismo en los negocios
7
Economía y Política

Encuesta Casen: pese a baja respecto a 2022, un 17,3% de la población en Chile es pobre, superando las 3,4 millones de personas
8
BrandCorner

Reforma previsional 2025: cambios en PGU y nuevos beneficios
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete