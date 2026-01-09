Trump cancela una segunda oleada de ataques a Venezuela en vista de la cooperación

Trump dijo que EEUU y Venezuela estaban trabajando bien juntos, y añadió que al menos US$ 100.000 millones serían invertidos por las "grandes petroleras" en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que había cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela prevista anteriormente tras la cooperación de la nación sudamericana.

