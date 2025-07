Eléctrica Engie sube 23% sus utilidades a junio de 2025 y gana US$ 185,5 millones

La compañía de capitales europeos destacó que su Ebitda en el primer semestre del año alcanzó los US$ 361,6 millones debido a un mejor margen eléctrico y el pago parcial de la compensación de Total Energies.

Un buen comienzo de año registró la eléctrica de capitales europeos Engie Energía Chile: subió 23% sus utilidades atribuibles a los controladores, ganando US$ 185,5 millones a junio de 2025, todo por un mejor desempeño del negocio y el efecto del pago de la compensación por los daños y perjuicios de Total Energies.

En su análisis razonado, la compañía destacó que su Ebitda en el primer semestre del año alcanzó los US$ 361,6 millones, 23% más que en el mismo lapso de 2024, en tanto que los ingresos operacionales sumaron US$ 1.097,6 millones en la primera mitad de este año, un 18% más que en el ejercicio anterior.

A nivel trimestral, los ingresos operacionales alcanzaron los US$ 582,2 millones en el segundo trimestre de 2025, aumentando un 19% con respecto al segundo trimestre del año anterior, producto de mayores ingresos por venta de energía y potencia y a la mencionada compensación en el contrato de GNL.

Durante este periodo, de abril a junio de este año, la compañía alcanzó un Ebitda de US$ 202 millones. Esto se debió principalmente a un mejor margen eléctrico y al reconocimiento del monto asociado a la compensación producto del juicio de arbitraje por el abastecimiento de GNL. Según detalló Energie, aunque el monto total por esta causa asciende a US$ 101,2 millones, solo unos US$ 32,7 millones se recibirán durante 2025.

En el segundo trimestre, el resultado neto fue una utilidad de US$ 107,7 millones, explicado por un mejor desempeño operacional y el efecto de la compensación producto del juicio del arbitraje.

La compensación

En el reporte de hechos relevantes del trimestre, Engie detalló la controversia que ruvo con Total Energie por un contrato de GNL que esta empresa incumplió y que significó no contar con el energético durante 2023 y parte de 2024.

En esta disputa, el tribunal arbitral constituido ante la International Chamber of Commerce (ICC) en el arbitraje internacional iniciado por Engie contra Total Energies Gas & Power Limited, dictaminó, entre otros, que esta última empresa incumplió sus obligaciones contractuales y por ello la instancia judicial ordenó a Total pagar una compensación por un monto aproximado de US$ 101,2 millones, de los cuales aproximadamente US$ 32,7 millones fueron recibidos durante 2025.

"Con todo, la referida sentencia arbitral podría ser objeto de un recurso de derecho estricto ante la Corte de Apelaciones de París, con el objeto de intentar dejar sin efecto lo resuelto", advirtió Engie.