Tiendas de mascotas siguen creciendo en Chile: abren casi 900 nuevos locales en cuatro años

A medida que cae la tasa de natalidad, los mercados relacionados con el mundo animal han ido en permanente ascenso.

Más mascotas y menos hijos es una tendencia que se ha consolidado en el país durante los últimos años y todo indica que, al menos por ahora, no amainará.

68 locales tiene Superzoo en Chile

Se estima que en Chile hay unos 8,3 millones de perros y 4,2 millones de gatos con dueños, que se suman a otros cuatro millones de animales sin supervisión. En contraste, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), registró en 2024 una tasa global de fecundidad (TGF) de 1,03 nacidos vivos promedio por mujer, bajo el nivel de reemplazo generacional estimado en 2,1.

Como un reflejo directo en el mercado, es que las tiendas especializadas para mascotas no paran de crecer. Un análisis de la firma de geointeligencia Xbrein mostró que las ubicaciones de este tipo (incluyendo tiendas y otras con servicios de peluquería y veterinaria, por ejemplo) han crecido un 35% desde 2021, alcanzando ya 3.382 localizaciones en el país. Es decir, en solo cuatro años se han abierto 879.

La relación con la caída en la tasa de natalidad es directa, dijo el CEO y fundador de Xbrein, Daniel Encina. “Incluso se observa una redistribución de gastos que en ciertos tramos etáreos hace algunos años eran destinados a categorías asociadas a productos y servicios infantiles, hoy están destinada a productos y servicios de mascotas”, reveló.

El analista explica que hay dos tipos de tiendas de este tipo. Las de cadena, tiene superficies promedio de 120 metros cuadrados (m2), mientras que las independientes se quedan en torno a los 60 m2.

“Esto desprende que la oferta y versatilidad de productos y servicios es muy amplia, y asociada a estrategias de localización en zonas de alto tráfico y buena conectividad y accesibilidad que concentren un alto gasto potencial en la categoría, similar a las estrategias de las cadenas tradicionales del retail, como supermercados y farmacias”, planteó.

Un ejemplo de esto último se da en la empresa que se ha consolidado como líder del mercado, SuperZoo. Esta firma, ligada a la familia peruana Mulder, ya cuenta con 68 ubicaciones en el país, las cuales tienen una superficie promedio de 160 m2, que están acompañadas, explica Encina, de una oferta particularmente variada.

Más atrás, le siguen Pet Happy, Be Foos, Dr. Pet y Club de Perros y Gatos.

Según anotó Xbrein, aún el 48% de las tiendas de mascotas están en la Región Metropolitana, pero a juicio de Encina, queda espacio para crecer tanto en esta zona como en el resto del país. Asimismo, si bien son tiendas con una presencia transversal en cuanto a los distintos niveles socioeconómicos, todavía hay una cierta concentración en los sectores centro y oriente de la capital.

“Queda un espacio de expansión muy interesante (...) Estimamos que en Chile existe un mercado anual del orden de $ 2,5 billones (millones de millones), de los cuales un 30%, aproximadamente, sigue disponible para captura prioritaria”, dijo el ingeniero.