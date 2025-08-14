Honda consolida su liderazgo en mercado chileno de motos con un crecimiento de 67% en ventas

Si alguien se benefició de la pandemia, fue al mercado de motos en Chile. ¿La razón? El efecto colateral de los encierros fue el despegue del delivery, y con ello, de la venta de motos.

Tras este boom, la venta de las motocicletas a nivel nacional está más bien estancada actualmente; no obstante, durante el primer semestre de 2025, Honda Motos Chile reportó resultados por sobre la curva del mercado.

A junio de este año, la marca de origen japonés registró un crecimiento del 67% en sus ventas acumuladas en comparación con el mismo período del año anterior, lo que -a juicio de la firma- “afianza la posición de la marca como líder del mercado de motocicletas en Chile, alcanzando una sólida cuota del 27% al cierre del semestre”.

El avance de la japonesa en el país contrasta con el desempeño general de la industria local, que en el mismo lapso registró un aumento del 2% en el total de unidades vendidas.

El subgerente comercial de Honda Motor Chile, José Ignacio Zenteno, sostuvo que este primer semestre “ha marcado un hito extraordinario” para la firma, y agregó que “estas cifras, que reafirman nuestra posición de liderazgo, superan ampliamente el avance general del mercado” y reflejan la confianza en la marca.

Sumado a esto, destacó que los modelos responsables de impulsar el crecimiento de Honda en el mercado local durante este período forman parte de las novedades que se introdujeron este año: la renovación de la línea XR, con las XR190 y XR150, además de la nueva CB300F Twister y la remozada NX500.

Pero, apuntó, la moto NAVI continúa siendo la favorita de los chilenos, mostrando un crecimiento de un 80% respecto del primer semestre del año anterior.

Respecto a las proyecciones para el segundo semestre -conocido como la temporada alta de ventas en la industria- las perspectivas de la empresa continúan siendo “auspiciosas”, dijo la compañía fundada a inicios del siglo XX por Soichiro Honda y que hoy está presente en 160 países.