Cobre se dispara a máximos históricos y supera los US$ 5 la libra alentado por fondos de inversión especulativos

El precio del cobre marcó un récord histórico intradiario sobre los US$ 5 por libra este martes, en medio de una euforia de los agentes del mundo financiero que buscan adentrarse en un rally que tendría amplio espacio para seguir extendiéndose, en vista de una importante restricción de oferta, entre otros factores.

Los futuros de cobre subieron 5,45% a US$ 5,03 por libra a las 11:54 horas en Comex, un precio intradiario que nunca antes se había registrado en la bolsa mercantil estadounidense. Luego se moderaron a US$ 4,9 por libra al inicio de la tarde.

"Los fondos de inversión están apostando más fuerte, pero bajo los mismos fundamentos ya conocidos: recorte de tasas, menor oferta de minas y una eventual mayor demanda de metales por la transición a la energía verde", dijo a DF el analista senior de mercado e industria en Plusmining, Juan Cristóbal Ciudad.

Las apuestas alcistas de los hedge funds han crecido aceleradamente. La posición neta se cifró en más de US$ 7.100 millones a favor del cobre el pasado martes -la mayor en tres años-, según datos compilados por el regulador de futuros estadounidense.

Alza en precio del cobre es señal auspiciosa pero hay que evaluar si es estable: CEO de Codelco

Oferta, estímulos, negocios

"Grandes empresas como Codelco y Antofagasta Minerals están produciendo menos de lo que esperaban, sumado al cierre de algunas minas a nivel internacional y la escasa entrada de nuevos proyectos. Eso hace que la mayor demanda del cobre no esté siendo abastecida por la oferta", detalló el CEO de la consultora GEM, Juan Ignacio Guzmán.

Respecto de la demanda, Ciudad indicó que esto se da con el trasfondo de que el gobierno chino empezará esta misma semana a ejecutar su plan de ventas de bonos que contempla un total de US$ 138 mil millones de aquí hasta noviembre, dando una señal de estímulo financiero que marcó la pauta este lunes.

Igualmente es importante poner atención en los intentos de BHP por adquirir a su rival Anglo American, según el socio de Valtin Consulting, Javier Vergara. "Hoy Anglo anunció que va a separar sus negocios para poner el foco en el cobre. Las mineras están viendo que se recupera la industria y que el sector cobre es muy importante", comentó el ejecutivo.

También resaltó que "la demanda por cobre en el mundo financiero va a ser importante". Y puso de relieve una noticia surgida este lunes en Toronto: la gestora Sprott Asset Management, en nombre de Sprott Physical Copper Trust, un fondo fiduciario cerrado, reportó avances regulatorios en su iniciativa para lanzar un vehículo centrado en el commodity.

Panorama de tasas

Desde Plusmining, Ciudad explicó que "también hace sentido el hecho de que la inflación en EEUU ha estado un poco rebelde, y habitualmente el cobre se utiliza como cobertura contra la inflación, entonces este podría ser otro elemento".

Este martes el presidente de la Fed, Jerome Powell, aportó señales mixtas a los mercados. Prevé que la inflación descienda en los próximos meses, pero con un menor grado de confianza que antes, y nuevamente se mostró confiado en que la actual tasa de fondos federales sería suficientemente restrictiva como para calmar el nivel de precios.

"La expectativa ahora es que el mercado de cobre entre en un fuerte backwardation -que es cuando el mercado valora más tener una unidad de commodity hoy que mañana- y eso impulse aún más el precio al alza, porque los fondos de inversión empiezan a invertir en instrumentos financieros de cobre pensando en la rentabilidad de corto plazo, dado que el precio sube", señaló Guzmán, de GEM.

A esto agregó que, más allá de la oferta y demanda físicas, el fenómeno responde en buena medida a la perspectiva de que de todas maneras en algún momento empezará un ciclo de recortes de tasas de interés en EEUU, de la mano con un debilitamiento del dólar a nivel mundial.

Vergara, de Valtin Consulting, anticipó que "lo más probable es que sigamos viendo precios al alza. No es descartable llegar a US$ 5,5 o US$ 6 por libra en los próximos años". Y afirmó que "las estimaciones del (ministro de Hacienda) Mario Marcel se quedarán cortas", después de que el jefe de la billetera fiscal diera a conocer las últimas proyecciones macroeconómicas oficiales, donde se incluye el precio del cobre.