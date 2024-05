Falcom Asett Management apuesta por nuevo fondo que invertirá en empresas latinas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El fondo “Tactical Chilean Equities” de Falcom Asset Management cumplió 10 años invirtiendo en el mercado accionario local, registrando un retorno de 280%, versus un S&P IPSA que, en la misma década, ha rentado un 66%, destacaron en entrevista con DF el socio fundador de la firma, Ambrosio Montt, y el nuevo gestor de portafolio de la gestora, Andrés Ossa.

“Buscamos invertir en compañías que estén persiguiendo excelencia, y eso lo combinamos con los números”, detalló Montt.

La apuesta de Falcom es el nuevo fondo denominado “Tactical Latam Equities”, que buscará tomar posiciones en compañías de la región, siguiendo la misma filosofía de inversiones aplicada en Chile.

El vehículo estará bajo el timón de Ossa, quien antes lideraba la cartera de inversiones de acciones latinoamericanas de Bancard, el family office de la familia Piñera Morel, hoy llamado Odisea.

Con el séptimo retiro en Perú “los fondos de pensiones están forzados a vender acciones peruanas porque la sobreponderación que tienen es demasiado grande, y hay compañías bien manejadas y con negocios muy interesantes”, apuntó Ossa.

El objetivo es recaudar US$ 30 millones en su primer cierre, y se centrará en México, Brasil, Colombia, Perú y Chile, buscando oportunidades fuera de los principales índices accionarios.

“Si uno mira las posiciones principales de los grandes índices de la región, tienen compañías como Petrobras, Ecopetrol o Vale que pesan mucho y tienen mucha volatilidad”, apuntó Ossa.

Así, en el mercado mexicano ven como principal driver el nearshoring.

- ¿Cómo se puede aprovechar ese fenómeno a través de la bolsa?

- Andrés Ossa: Hay distintas formas de exponerse a esta temática. Una es invertir en acciones de desarrolladores de infraestructura para el comercio entre México y EEUU o que la arriendan.

También, en México los grupos aeroportuarios están listados en la bolsa, y ahí se puede tener exposición al aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, que está mostrando cifras de tráfico creciendo entre 10% a 15% en pasajeros internacionales.

- ¿Dónde están las oportunidades en Brasil?

- AO: En la bolsa y los ADR brasileños que están listados, hay empresas muy interesantes que se crearon en estos últimos diez años, más tecnológicas en general, que han tenido crecimientos súper importantes, como Mercado Libre, Nubank o XP. También, las valorizaciones de Brasil hoy están muy descontadas versus su historia, en parte porque las tasas todavía están muy altas y ahí hay un espacio.

- En Perú está ocurriendo el séptimo retiro de fondos previsionales ¿Qué oportunidades ven?

- AO: Después de siete retiros, los fondos de pensiones de Perú están más o menos forzados a vender acciones peruanas porque la sobreponderación que tienen es demasiado grande, y ahí uno encuentra compañías bien manejadas y con negocios muy interesantes.

Lo otro es el fenómeno de El Niño, que fue disruptivo en Perú y en parte en Colombia. Ha generado impacto en la banca, que ha tenido un costo de riesgo mayor a lo normal y, sumado al alza de tasas, generó un deterioro en los portafolios de colocaciones. Esto se debería ir normalizando entre este año y el próximo, y son compañías que generan buena rentabilidad sobre el patrimonio, pero están con valorizaciones muy descontadas.

Las claves del fondo chileno

- ¿Qué factores impulsaron el desarrollo del fondo Tactical Chilean Equities en estos diez años?

- Ambrosio Montt: Elegir compañías con foco hacia la eficiencia operacional. Se generaron buenas oportunidades, porque logramos identificar varias empresas que estaban haciendo ese trabajo.

- ¿Qué compañía está en este proceso actualmente?

- AM: Lo que hemos visto en Falabella es bien relevante. Hace ya más de un año comenzó a focalizarse más en mejorar su rendimiento operacional. Ese cambio ha sido relevante para invertir más en esta compañía.

- ¿Cómo ve el presente del retailer?

- AM: Está haciendo lo correcto en términos de enfocarse donde tiene su mayor fortaleza y no tratar de competir de igual a igual con un e-commerce como MercadoLibre.

- Dentro de esta década también ocurrieron los retiros. ¿Cómo se traduce su impacto actualmente?

- AM: Sumados a una salida muy importante de capitales chilenos hacia el exterior durante los últimos cuatro años, generaron un mercado de capitales de valorizaciones bastante más bajas. Eso impacta en la capacidad que tienen las compañías de invertir, hacer aumento de capital o abrirse a la bolsa. Hoy, hemos visto el proceso inverso, con compañías deslistándose de la bolsa y controladores comprándose las compañías. Hay una reducción en el valor del capital en la bolsa.

¿Depende mucho el mercado de SQM?

- AM: El mercado de capitales y la bolsa hoy no dependen de SQM. Es un actor relevante que tiene puesta en sí mismo los ojos de los inversionistas globales, impactando a la visión que el mundo tiene tanto de la compañía como de Chile. Pero del punto de vista del peso que tiene, si bien es importante, no condiciona el rendimiento del mercado en su totalidad y perfectamente se puede dar una creación de valor importante en las compañías.