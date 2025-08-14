Click acá para ir directamente al contenido
Wall Street y la bolsa chilena abren en rojo luego que precios al productor de EEUU arrojaron su mayor alza en tres años

El S&P 500 bajaba 0,3% y el IPSA retrocedía 0,6%, después de que ambos índices bursátiles cerraron la sesión del miércoles en máximos históricos. Latam presionaba negativamente al índice chileno, ya que se está aproximando al precio de su última venta secundaria de acciones.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 09:34 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

