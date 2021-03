Grandes empresarios responden a propuesta de Boric: "Es como si los accionistas quisieran participar del 50% de la dirección de un sindicato"

Política

Respuesta inmediata desde el empresariado tuvo la propuesta del candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien el fin de semana pasado en una entrevista a El Mercurio propuso que en los directorios de las grandes empresas trabajadores participen en la mismas representación que los accionistas.

En conversación con Radio Universo, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, indicó que "no me parece que es lo correcto desde el punto de vista de la institucionalidad de la empresa", comparando la propuesta a "si nosotros, los accionistas, quisieran participar del 50% de la dirección de un sindicato y a mí me parece que no es correcto porque son intereses y roles distinto dentro de una empresa".

El líder los grandes empresarios añadió que la propuesta del también diputado resta libertad y capacidad de gestión, añadiendo que "al restar libertad se genera una suerte de expropiación de esa libertad y, en ese sentido, es lo mismo que sería que los ejecutivos o los accionistas quisieran pasar al sindicato".