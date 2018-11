Contralor afirma que nadie le ha dicho que no debe seguir en el cargo

Regulación

Jorge Bermúedez dijo que “hay que recordar que fui elegido por ocho años por unanimidad del Senado, eso es más que suficiente para señalar que no hay ninguna razón para plantearse de otra forma”.

"No he escuchado eso, no conozco a alguien que me diga que no debo seguir", afirmó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ante la consulta de los medios si debe seguir en el cargo si la Corte Suprema ratifica que la ex subcontralora, Dorothy Pérez, debe volver a la Contraloría.

Bermúdez realizó estas declaraciones cuando la tercera sala de la Corte Suprema escuchó los alegatos en que el Consejo de Defensa del Estado CDE, defendió la postura de la potestad del contralor para remover a su ex mano derecha aduciendo pérdida de confianza. En tanto la defensa de la ex subcontralora alega que no puede ser cesada en su cargo por el Contralor y que a ella le corresponde un juicio de amovilidad para resolver si sigue en el puesto. Asimismo alega ilegalidad en su cesación del cargo decretada por Bermúdez.

El contralor indicó que "estamos tranquilos esperando que esto se desarrolle como está previsto y esperar el fallo". Respecto a la posibilidad de dejar el cargo si sufre un revés judicial dijo que "como ya lo mencioné hace poco tiempo, creo que la gestión se está realizando de buena manera, los números de la contraloría así lo demuestran, creo que la relevancia de la institución ha quedado demostrada, la disposición a colaborar con los otros poderes del Estado también, y además hay que recordar que fui elegido por ocho años por unanimidad del Senado, eso es más que suficiente para señalar que no hay ninguna razón para plantearse de otra forma".

En el escenario de que se resuelva el retorno de Pérez como subcontralora dijo que "en ese caso hay que esperar lo que resuelve la Corte y en qué términos también, pero las instituciones tienen que continuar y hay ciertos roles que están bien asignados a cada uno de los funcionarios de la contraloría", concluyó.