La firma presidida por Víctor Hugo Puchi logró ingresos por US$ 632 millones. Gastos bajaron 13%.

Nada está deteniendo los resultados de las empresas salmoneras. AquaChile, una de las principales empresas que opera en el país, reportó esta tarde una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 59,5 millones, lo que implica un alza de más de 600% frente a los US$ 8,4 millones del cierre de 2016, año en que las pérdidas por el Bloom de algas afectaron sus números.

“Estos resultados se explican principalmente por la disminución del costo de ventas en Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico y Tilapia; y los buenos niveles de precios de venta durante el período para todas las variedades de salmones y trucha”, informó la empresa que preside Víctor Hugo Puchi.

El Ebitda anual antes de fair value fue US$ 141,9 millones, cifra superior a los US$ 56,2 millones registrados en 2016, agregó la empresa.

Los costos de la empresa disminuyeron 13%, debido a planes especiales impulsados al interior de la compañía y la búsqueda de mayores eficiencias.

Las ventas consolidadas fueron de US$ 632,7 millones, un 2% por sobre 2016.

“Las buenas cifras de 2017 comienzan a reflejar más íntegramente las medidas de búsqueda de eficiencias que hemos implementado. Es así como la evolución a la baja en los costos de la producción en agua de mar durante el año, nos permitió compensar la reducción en precios observada en el segundo semestre”, asegura Agustín Ugalde, gerente general de AquaChile.