Dueño de Agrosuper inyectará más de US$ 400 millones para compra de AquaChile

Actualidad

"Es una operación inocua desde el punto de vista de la libre competencia", dijo José Guzmán, gerente general de la firma de Gonzalo Vial y familia.

Hace tres semanas, José Guzmán, gerente general de Agrosuper, tomó su teléfono y llamó al presidente y socio controlador de AquaChile, Víctor Hugo Puchi, ofreciéndole comprar la salmonera de la cual junto a la familia Fischer controla el 67% de la propiedad. Sin banco de inversión de por medio, las partes rápidamente llegaron a acuerdo, el que fue firmado el 4 de agosto.

Agrosuper lanzará una OPA por el 100% de AquaChile, operación que podría alcanzar los US$ 850 millones. Las familias Puchi y Fischer ya comprometieron vender sus acciones en US$ 570 millones.

"Con el 67% ya hay un control. Lo que se pretende con esta OPA es que los que quieran vender, muy bien, y los que se quieran quedar, muy bien también (...) No tenemos ninguna idea preconcebida (de deslistar AquaChile de la bolsa) y, como dicen por ahí, cada día tiene su afán. El objetivo hoy es cumplir el contrato y presentar la consulta al regulador, que ojalá apruebe la operación", explicó José Guzmán.

- ¿Por qué potenciar el área de salmones?

- Lo que ha pasado en la historia de Agrosuper es que cuando se han encontrado oportunidades para crecer, se han tomado. No hay una definición estratégica de crecer más en un área, sino más bien es ir creciendo donde mejor se nos dan las oportunidades y ahora se nos dio una. Además, siempre hemos creído que era necesario -para darle sustentabilidad a la industria en general- que se produzca una consolidación.

Por eso es que estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con las familias Puchi y Fischer para poder juntar estas empresas y conseguir una consolidación importante en la industria que permita trabajar mucho mejor los temas medioambientales y sanitarios, principalmente.

Es evidente que, en una escala global, se puede acceder a tecnologías mejores y a un orden territorial que permita intentar manejar las variables ambientales y sanitarias de mejor forma. Eso nos tiene muy entusiasmados de que se puede hacer.

- ¿Cómo se dieron las conversaciones? Todo fue sumamente rápido. Primero Friosur y luego AquaChile.

- Nosotros estábamos participando en el proceso de Friosur, que era un proceso público de LarrainVial. Nos estábamos preparando para subir el hecho esencial y 20 minutos antes apareció AquaChile con su hecho esencial (comprando otra salmonera); yo casi me caí del asiento porque fue una completa sorpresa. No teníamos ninguna idea de que existían conversaciones entre AquaChile y Salmones Magallanes, porque no era público y no se sabía.

Ahora se nos dio que, estando muy contentos con nuestra adquisición de Friosur, esperando que el regulador pudiera aprobarnos, apareció en el análisis esta ventana de tiempo que se producía entre que AquaChile había hecho su adquisición y ellos iban a iniciar su proceso de apertura a la bolsa de Noruega. Gracias a Dios, tuvimos la disposición a conversar y en tres semanas, desde que llamamos por teléfono hasta que cerramos el trato, se llegó a un acuerdo.

- ¿Qué va a pasar con la apertura a bolsa de AquaChile en Oslo?

- Queda suspendida en el intertanto. Es incompatible con esta operación.

- ¿No les costó mucho convencer a las familias Puchi y Fischer?

- Eso dejémoslo en la intimidad de la negociación, pero lo importante es que llegamos a un buen acuerdo. Todo el mundo sabe que Víctor Hugo es un gran negociador y yo puedo dar fe que lo es.

Creo que él tuvo una doble mirada: por un lado, defendió muy bien sus intereses y los de la compañía y, por otro, tuvo la visión de que esta industria necesitaba consolidación.

- ¿Habían conversado con anterioridad con las familias Puchi y Fischer?

- Hace tres o cuatro años atrás, cuando estábamos buscando algún tipo de consolidación, exploramos de forma muy incipiente un acuerdo, pero no funcionó.

- ¿Víctor Hugo Puchi y las hermanos Fischer van a tener algún rol en la empresa resultante?

- Ellos han ofrecido su disposición y a nosotros nos encantaría contar con su ayuda porque, mal que mal, tienen 30 años en este negocio y su experiencia y sus conocimientos, así como el de sus equipos, son valiosísimos. No hemos conversado la forma.

Aquí uno podría pensar 'cuatro empresas que se juntan y sobra mucha gente...', pero aquí no ocurre eso porque son cuatro empresas que operaban bastante al límite de sus capacidades, por lo tanto, hay poca redundancia. Aquí no se necesita ni se pretende hacer como una razzia de gente, porque la verdad es que las empresas son bastante ordenadas en sus proporciones y, además, hay bastante complementariedad. Así que no hay riesgo al respecto. El beneficio no está en sacar gente.

- Esta es la primera gran inversión de Agrosuper después de la crisis de Freirina, ¿el negocio de los pollos y cerdos está muy complicado, por eso reenfocaron sus inversión a la acuicultura?

- No es ese el punto, no es que nos arrancamos de un sector a otro, sino que también había una oportunidad en el sector acuícola. Hemos seguido desarrollando los otros negocios de Agrosuper y lo vamos a seguir haciendo en la medida que las prioridades de la empresa lo den. Ahora se ha dado una oportunidad y, como dicen por ahí, se juntaron las voluntades y los intereses y se pudo llegar a este acuerdo que es bonito, y bueno para todos: que una empresa chilena pueda consolidar a otras empresas chilenas en un rubro donde Chile tiene un rol importante y donde vamos a jugar en las ligas mayores en el largo plazo.

- ¿Cuándo lanzarán la OPA?

- No puedo pautear a la autoridad. Es obvio que quisiéramos que esto sea a la brevedad, pero hay que ser respetuoso.

- ¿Cree que la Fiscalía Nacional Económica pueda poner alguna restricción?

- Esta es una operación inocua desde el punto de vista de la libre competencia. Primero, porque es un mercado de exportación; segundo, porque hay 20 actores que siguen jugando en el mercado y, tercero, porque la empresa resultante, en cualquier de los índices que se mida, no supera el 25% del mercado. Entonces, no veo ningún antecedente objetivo que nos haga pensar que aquí se estuviera traspasando un límite de prudencia. Esa es mi opinión, el regulador tiene la suya y hay que obedecer.

- ¿Cómo se van a financiar las compras de Friosur y AquaChile, que suman más de US$ 1.070 millones?

- Aproximadamente la mitad de la compra de los US$ 850 millones (por AquaChile) la van a aportar los dueños de Agrosuper, don Gonzalo y su familia, a través de un aporte de capital de ellos. Ellos le van a aportar a Agrosuper más de US$ 400 millones. La otra mitad va a ser con el sistema financiero.

El resto de las inversiones, por ejemplo Friosur, las absorbe Agrosuper en régimen normal.

- ¿Está la posibilidad de que Agrosuper incorpore socios?

- No está contemplado por ahora.

- En algún minuto se habló de esa posibilidad...

- Nosotros siempre hemos creído en la consolidación, hace muchos años. Algún tiempo atrás estuvimos dispuestos a buscar alguna forma de consolidación y no nos resultó.

- ¿Y la apertura a bolsa?

- No es un tema. Está durmiendo un sueño profundo.

- ¿Qué ventajas tienen ahora para competir a nivel mundial?

- La verdad, a nosotros no nos mueven mucho las ranking. Quisiéramos ser súper eficientes y sustentables, quisiéramos ser súper insertados en las regiones en donde vamos a producir, y quisiéramos tener una posición en el mercado en que tengamos una forma de abastecer y satisfacer a nuestros clientes como lo hacemos en nuestras otras áreas; ese es nuestro desafío.

- ¿Hay oportunidades de nuevas compras?

- Esta es una inversión muy significativa, así que lo prudente es dedicarse en los próximos meses y años a hacer bien esta pega, independiente de que podamos tener crecimientos orgánicos para ir siguiendo la demanda en los negocios en los que estamos, pero a tasas menores.