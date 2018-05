Actualidad Expertos piden reforma mayor a planes de isapres para compensar pago de mujeres El precipitado anuncio del gobierno se vio empañado por críticas a las utilidades de las aseguradoras, lo que provocó una defensa a la reforma que están preparando. Como un desacierto tildaron diversos expertos los anuncios que hizo el miércoles el gobierno en el marco de la agenda de equidad de género. Esto, porque aunque el “titular” que entregó el presidente Sebastián Piñera, sobre el fin a la discriminación de las mujeres frente a los precios de los planes de las isapres fue aplaudidos por las redes sociales, horas más tarde se transformó en críticas. Esto, después que el ministro de Salud, Emilio Santelices, explicara que este mayor costo iba a ser financiado con un alza de los precios de los planes de salud de los hombres y de las mujeres en edad no fértil. Entre los especialistas existen consenso en que el fin a la discriminación a las mujeres en la salud privadas necesariamente exige una reforma profunda al sistema y no una subvención cruzada entre los más sanos y los más riesgosos. “La única forma de que hayan compensaciones es que exista un producto único, que ese producto único tenga condiciones y prestaciones conocidas con copagos conocidos, tal cual es la modalidad GES y ese producto único que sea costeado y se le incorpore una tabla de riesgo”, explica Victoria Beaumont, directora de Altura Management. Y agrega: “Esto no significa que se va a cobrar a cada uno según su riesgo único, sino que se va a cobrar una tarifa igual para todos los que están en la isapre y a través de un fondo solidario, los que estén por debajo del riesgo, van compensar el costo a los que no les alcance o superen el riesgo, que en teoría ocurre de hombres a mujeres y de jóvenes a viejos”. El exsuperintendente de salud y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, Manuel Inostroza, coincide con la experta y asegura que esto significa un cambio de paradigma del sistema. Para llegar a compensar a las mujeres en edad fértil es necesario pensar en un seguro colectivo y solidario de salud y no en un sistema donde rijan las condiciones de pago y de riesgo de cada cotizante por separado. “Esto significa pasar de un plan individual de isapres a un sistema solidario que implica menos riesgos, aquí el valor de la prima no depende de las utilidades que tenga o no tenga las isapres. Un fondo compensación permite que compense los riesgos por sexo y por edad con gastos y patologías conocidas en un marco que se ajuste a un plan garantizado”, explicó. Según las cifras obtenidas de QuePlan.cl arrojan la diferencia de precios entre hombres y mujeres. Así para cotizantes entre 25 y 30 años, los precios más baratos parten con una diferencia del 34% más caro para las mujeres y si se analizan los planes más caros del sistema para la misma edad, la diferencia llega al 52%. Si se mira de acuerdo a similares coberturas de un plan, para el mismo grupo etáreo en un plan preferente las diferencias llegan al 46%. Para Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, la compensación de costos requiere de cambios más complejos. “Sin duda se requieren herramientas técnicas como la tarifa plana del GES que ya está operando y que tiene mecanismos donde los más riesgosos compensan los de menor riesgo. Hay que potenciar esta experiencia del GES y llevarlo a las tarifas entre hombres y mujeres”, explicó. Restricción a las utilidades La vocera de gobierno, Cecilia Pérez deslizó ayer que la reforma de salud podría traer consigo una restricción a las utilidades de las isapres (ver nota relacionada), que al cierre de 2017 llegó a los $ 33 mil millones, considerando las pérdidas de la quebrada Masvida. Para Inostroza es necesario fijar un parámetro de rentabilidad para evitar alzas desmedidas. “Los incrementos de utilidades de 2017 se deben en un 39% al reajuste de precios de la prima Auge de mediados de 2016, sin control, sin regulación. Dada la experiencia del Auge tenemos que introducir un marco regulatorio que tenga limitaciones”, aclara. Para Beaumont, la alternativa es fijar el IPC de la salud que permita ser un referente para las alzas porque si no es necesarios restringir los márgenes de cada uno de los eslabones de la cadena de salud. Noticias Relacionadas Actualidad TDLC aprueba acuerdo extrajudicial entre la FNE y Mainstream Renewable Power Actualidad Presidente de sanitaria de Marubeni: “Hemos creado una muy buena relación con Toesca… si salen oportunidades conjuntas, felices de hacerlo” Actualidad Bachelet y Cueto entre las más influyentes del mundo en políticas de género

