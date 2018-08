Accionistas de Scotiabank y BBVA Chile aprueban su fusión

Banca / Instituciones Financieras

El nuevo banco alcanzará el 14% de participación de mercado y daría la pelea para ser el tercer banco privado del país, relegando al cuarto puesto a Bci.

Al fin. A casi un año desde que se hiciera pública la operación, la junta de accionistas de Scotiabank y de BBVA Chile aprobaron su fusión, lo que dará origen a unos de los mayores bancos de la plaza local.

La primera cita fue la de los canadienses a las 10:00. La reunión estuvo encabezada por el presidente del directorio de Scotiabank, Manuel José Vial, y el gerente general del banco, Francisco Sardón.

El encuentro con los accionistas se prolongó por media hora y al concluir, Vial señaló "este es un día histórico para este banco", ante lo cual fue aplaudido por todos los asistentes, quienes además tuvieron algunos minutos para sacarse fotografías para retratar el momento.

A las 11:00 fue el turno de BBVA Chile, quienes los titulares de los papales del banco también dieron su visto bueno para fusionarse con Scotiabank.

Al finalizar la junta, quien será el futuro presidente del directorio del banco fusionado, José Said, se mostró muy contento con la operación y pidió aplausos para sellar el momento.

Con estos pasos, se materializaron todos los acuerdos necesarios para solicitar la autorización de la fusión a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

A través de un comunicado de prensa, los canadienses informaron que "de este modo, y conforme a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, Scotiabank Chile, como entidad absorbente, incorporará a BBVA Chile, la que se disolverá sin necesidad de efectuar su liquidación, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones".

Tras la fusión, el nuevo banco alcanzará el 14% de participación de mercado, una red de sucursales de 216 oficinas, 7.000 empleados y más de 500 cajeros automáticos, peleando para ser el tercer banco privado del país, relegando al cuarto puesto a Bci.

Con estos números, desde Toronto informaron a los inversionistas a comienzos de año que esperan que una vez finalizada la fusión, las ganancias llegarán 600 millones de dólares canadienses aproximadamente al tercer año.

Además, prevén que sus operaciones en Chile más que se dupliquen en términos de colocaciones, pasando de 20 mil millones de dólares canadienses a 50 mil millones, al tercer año tras la fusión.

Directorio del banco fusionado

También en la junta extraordinaria de accionistas que se celebró en Scotiabank y BBVA Chile, se aprobaron todos los candidatos al directorio del banco fusionado.

Así, la mesa directiva quedó compuesta por: José Said Saffie, Ignacio Deschamps González, Jaime Said Handal, Ernesto Mario Viola, Salvador Said Somavía, Manuel José Vial Vial, Gonzalo Said Handal , Eduardo Aninat Ureta, Fernanda Vicente Mendoza, Juan Antonio Guzmán Molinari y Sergio Concha Munilla.

En tanto, como directores suplentes se encuentran Nicolás Tagle Swett y Guillermo Mackenna Rueda.

Se espera que el legal day one, que es el primer día del banco integrado, se produzca el 1 de septiembre de obtener las autorizaciones regulatorias.