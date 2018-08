Nuevos hackeos: BancoEstado es víctima de filtración de base de datos de clientes y Falabella Retail de sus trabajadores

Banca / Instituciones Financieras

Se filtró la información de 80 mil clientes pertenecientes a la compañía estatal. No obstante, la firma aseguró que esta situación "no constituye un riesgo de seguridad".

En tan solo 24 horas la banca nacional ha sido víctima de varios ataques provocados por hackers que han filtrado bases de datos. Durante la noche del martes una banda de ciberdelincuentes denominada "La Balsa Pirata" filtró una base de datos de al menos 80 mil clientes de BancoEstado.

La compañía estatal a través de un comunicado confirmó la situación. No obstante, "de acuerdo al análisis realizado, la información divulgada no constituiría un riesgo de seguridad para nuestros clientes, toda vez que no contiene datos riesgosos para los usuarios de BancoEstado. Como medida de resguardo, se procedió a bloquear las tarjetas de coordenadas de los clientes afectados".

El otro ciberataque realizado anoche está Falabella. En un principio se entendía que el blanco de las filtraciones obradas por The Shadow Broker era el banco de la compañía. Esto finalmente fue aclarado por Falabella, quien precisó que se trató de información de colaboradores y ex colaboradores de Falabella Retail.

El retailer indicó que "los antecedentes divulgados corresponden a información antigua, de junio de 2015".

Además, la compañía manifestó que "los antecedentes recabados hasta el momento indican que la información publicada correspondería a una base de datos utilizada en el pasado por un proveedor externo. Seguimos investigando la fuente de estos datos".

Durante la jornada del martes, Banco Santander y BBVA Chile también se vieron afectados por eventos de similares características, no obstante, ambas firmas señalaron que se trataban de antecedentes antiguos y que no comprometían la seguridad de sus operaciones, empleados y clientes.

Tras conocerse los casos de BancoEstado y Banco Falabella, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras confirmó el martes por la noche que se "han reportado incidentes de filtraciones de datos".

Ante esta situación, el órgano regulador indicó que el superintendente, Mario Farren, "se ha comunicado con Jorge Atton para coordinar acciones y activar planes".

Atton fue designado por el Presidente Sebastián Piñera para hacerse cargo de coordinar todas las labores de ciberseguridad.

La Superintendencia declaró que "se ha comunicado con las entidades afectadas, las que ya han activado sus protocolos de contingencia".