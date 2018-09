Ex superintendente de Valores por Piñera y caso LAN: "Sabíamos que existía una grabación de ese tipo"

Industria

Esto luego que se conociera la existencia de audios que probarían que el presidente Piñera tenía información privilegiada en la compra de acciones de LAN en 2006.

Tras conocerse que el exgerente de Banchile, Francisco Armanet, tiene en su poder grabaciones del presidente Sebastián Piñera en las que según indica él dan cuenta de que manejaba información privilegiada en la compra de acciones de LAN en 2006 -operación que le significó una multa en 2007 por parte de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)- el ex regulador de valores de ese entonces, Guillermo Larraín, salió al paso asegurando que tenía conocimiento de esos audios.

"Nosotros sabíamos que existía una grabación de ese tipo. Yo no la tuve a la vista en su minuto, así es que no sé exactamente lo que contiene y por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre lo que dice", afirmó en el seminario Clapes UC.

Fue en el libro "Piñera y los leones de Sanhattan", del periodista Sergio Jara, que se reveló que existen audios.

El mandatario fue multado bajo la figura de incumplir el deber de abstenerse de comprar acciones de LAN, ya que en ese tiempo, siendo director de la aerolínea, estaba en conocimiento de los estados financieros de la empresa, no así el mercado.

De acuerdo a lo indicado en la resolución de la SVS de fecha 6 de julio de 2007, al actual presidente se le descartó el uso de información privilegiada, "ya que durante el proceso de descargos lograron acreditar que el conocimiento de esa información financiera, no fue la causa que motivó sus operaciones de compra".

Piñera fue sancionado en ese entonces con 19.740 UF, unos $360 millones de ese entonces.