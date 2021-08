"Vacacornio": el mensaje en Instagram de NotCo que enfurece a los lecheros

Industria

La Asociación Gremial de Productores de Leche de La Región de Los Ríos A.G. (Aproval), que demandó a The Not Company por competencia desleal por su producto Not Milk, volvió a arremeter contra la firma liderada por Matías Muchnick.

Ahora, los productores cuestionaron un mensaje de Notco en Instagram del 26 de julio pasado, luego que la firma se convirtiera en un unicornio, empresa con una valorización superior a los US$ 1.000 millones.

“Se reconoce a sí misma como unicornio y luego describirse como ‘vacacornio’ no hace sino indicar que ella sería un unicornio (empresa con un valor sobre US$ 1.000 millones) que produce leche (vaca); y vuelve a denostar a la leche como producto -a la vez que lo hace a los productores- al reproducir, una vez más, la imagen de una vaca tarjada”, dice un escrito que presentaron los abogados del gremio en el juicio contra NotCo.

Y agregaron: “Nos parece que la contraria, bajo la excusa de considerarse a sí misma como ‘disruptiva’ y novedosa, se sale de su camino para ofender a nuestros representados, insistiendo en su ilícita conducta”.