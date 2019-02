Astaldi venderá 15% de Nuevo Pudahuel y negociará con Meridiam por el Félix Bulnes

Infraestructura / Inmobiliaria

La constructora Salini Impregilo impulsó una propuesta para quedarse con 65% de la empresa, lo que implica vender participaciones en concesiones no estratégicas.

Ad portas de que se venciera el plazo para que la italiana Astaldi presentara su plan de reorganización financiera a la Corte de Roma, su rival Salini Impregilo afinó su propuesta para salir en su rescate.

Se trata de una oferta para adquirir el 65% de Astaldi -que arrastra deudas por más de US$ 2.300 millones- y que implicará separar y vender la participación minoritaria que tiene en sociedades concesionarias, así como un plan económico para apoyar la reestructuración y continuidad de las operaciones.

De ser aprobado por los acreedores de la empresa, la operación tendrá impacto en Chile. Según se detalló, la oferta incluye la venta de su participación en la concesión del Hospital Félix Bulnes (51%) y en Nuevo Pudahuel (15%), que maneja el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Otras obras de las que se desprenderá son el puente del Bósboro en Turquía y cuentas por cobrar en Venezuela. Los ingresos que se generen en esa operación irán a acreedores no asegurados.

De inmediato se comenzó a analizar quiénes podrían quedarse con las participaciones que la empresa dejará en Chile.

En el caso del Hospital Félix Bulnes, ya se da como un hecho que comenzarán las conversaciones con el fondo francés Meridiam, el que ingresó a la concesión en 2017 y tiene pactado que una vez que se haga la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) del recinto, se quedará con el 100%.

La francesa tiene esta opción preferente, pero la interrogante que se abre es si ese hito se llevará a cabo antes de que se concrete la PSP (que estaba programada para enero, pero está atrasada) y cómo se negociarán los sobrecostos que ha tenido el desarrollo, dado los atrasos que se provocaron cuando la constructora Astaldi interrumpió la cadena de pago a sus proveedores.

Respecto de Nuevo Pudahuel el panorama es más difuso. Ahí participan Aeroport de Paris (donde el gobierno de Francia tiene 50,6% y Vinci el 8%), Vinci Airports (40%) y la unidad de concesiones de Astaldi con 15%.

Fuentes del mercado comentan que la italiana deberá salir a buscar comprador, aunque tiene lógica que los accionistas actuales tomen mayor participación. Astaldi no dejará la construcción, la que desarrolla junto a Vinci.

Nueva Pudahuel registró ganancias por $ 9.351 millones, cifra similar a los $ 9.333 millones del período anterior.

Activos de los que no se desprenderán en este proceso son los de Embalse Punilla (que considera inversión por US$ 381 millones), el hospital Barros Luco (US$ 550 millones) y el de Linares (US$ 236 millones).

El plan de rescate

La propuesta dada conocer de Salini Impregilo considera un aumento de capital de 225 millones de euros (US$ 253 millones), el que suscribirá para quedarse con el 65% de las acciones de la sociedad.

Esto implicará cambios a nivel societario de Astaldi, ya que según se informó en Italia, los acreedores no asegurados se convierten en accionistas con 28,5% y los actuales accionistas tendrán solo 6,5%.

Trascendió que la entrada de Salini Impregilo será financiada por Cassa Depositi y Prestiti (CDP), banco propiedad del estado italiano.

El que será el nuevo accionista mayoritario es el primer grupo de construcciones en Italia, factura del orden de 6.000 millones de euros al año (US$ 6.779 millones) y tiene actualmente más de 35.000 (US$ 39.547 millones) de euros en proyectos a nivel mundial.

Parte arbitraje con Meridiam

El arbitraje que mantiene enfrentadas a la constructora Astaldi y Meridiam, firmas que componen la sociedad concesionaria del Hospital Félix Bulnes -cuyo controlador es Meridiam-, ya se inició.

Se desginó a Claudio Undurraga como árbitro y según trascendió los alegatos de Astaldi están agendados para el próximo 10 de abril.

Fue en diciembre que la italiana, representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés de Baker & Mckenzie, recurrió contra la concesionaria al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, reclamando que no existe ningún incumplimiento contractual de su parte que justifique el término anticipado del contrato.

Pero eso no es todo, ya que en el alegato se pide la reposición de US$ 40 millones que correspondería a sobrecostos y otros US$ 42 millones derivados de las boletas de garantía que la concesionaria ejecutó el año pasado para pagar a proveedores.

A día de hoy, es LyD la constructora a cargo del término del hospital.