Minvu remitirá al Ministerio Público y el CDE antecedentes sobre cambio de criterio en proyecto inmobiliario a favor del Grupo Patio

En la tarde del lunes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que remitirá los resultados de la investigación sumaria al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado tras detectar un cambio de criterio para permitir la entrega de Informes de Factibilidad para la Construcción (IFC) al Grupo Patio, durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La investigación, instruida por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y la subsecretaria Gabriela Elgueta, estuvo a cargo de Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu. Su objetivo fue examinar los actos administrativos de la Seremi Minvu de la Región Metropolitana, a raíz de los hechos expuestos en el reportaje de Ciper.

En declaraciones públicas, el ministro Montes destacó la importancia de colaborar con la justicia en este tipo de situaciones. “Queremos contribuir con la justicia, porque sabemos que es muy importante que en todas estas situaciones opere con sus distintos instrumentos, mecanismos y posibilidades. Es la justicia, el Ministerio Público y todo el proceso judicial, la que determina si en los hechos hay delitos o no. Nosotros tenemos que ver con las irregularidades principalmente administrativas. Nosotros no vamos a caer en personalizar nada. Nuestro afán no es inculpar, sino que esclarecer los hechos y la naturaleza de las situaciones ligadas a ellos”.

El titular de cartera agregó que son hechos que no ocurrieron en esta administración, pero que tienen que ver con el ministerio. "Creemos que esta es una responsabilidad institucional, que todos aportemos en hacer las cosas lo más seriamente posible. Lo que aquí surja nosotros lo vamos a entregar al Ministerio Público en el momento que corresponda, además del informe y muchos otros antecedentes adicionales, por lo menos dos carpetas llenas de documentos. Como ministerio, nosotros ya lo hemos dicho, nos ponemos a disposición de la Fiscalía para todas las consultas que surjan, especialmente después de este informe”, complementó.

En primera instancia, indicó el Minvu, la Seremi RM rechazó otorgar IFC entre 2016 y 2018. Luego, a mediados de 2019, concede una aceptación parcial sin aplicar el artículo 2.1.21 de la OGUC, norma excepcional cuando existen varios usos de suelo, además de permitir cualquier actividad productiva. Sin embargo, durante el año 2021 se realizó un nuevo cambio de criterio que permitió considerar que en el uso de suelo ISAM 6 pueden emplazarse proyectos de actividad productiva no solamente peligrosos (que es lo que dispone el PRMS) sino que también inofensivos, lo que es clave para el valor inmobiliario de cada uno de los lotes del proyecto.

El jefe de la División de Desarrollo Urbano del MINVU y fiscal a cargo de la investigación sumaria, Vicente Burgos, explicó

que, “en resumen, se denota una modificación en los criterios respecto de la aceptación del mismo. En una primera etapa, hasta el año 2018, donde de alguna forma la Seremi de Vivienda y Urbanismo repudió el proyecto. En cualquier instancia donde era consultado su parecer, la verdad es que lo rechazaba, hasta el 1 de febrero de 2018. Hubo una segunda etapa, donde a partir de algunas reclamaciones que hizo Parque Capital, se aceptó parcialmente el proyecto".

El jefe de la División recalcó que dicen parcialmente en el sentido de que no se aplicaron ciertos artículos que favorecían la gestión del proyecto y que permitieron que este siguiera su curso, pero no con todas las posibilidades de construcción que este proyecto esperaba. "Ese proceso parte en 2019, a partir de una reclamación, y finaliza el año 2021 con un nuevo cambio de criterio en agosto de 2021”.

“Estos cambios de criterio tienen relación con algunos elementos que fueron descritos también en el reportaje de Ciper. En consecuencia, a partir del resultado de esta investigación, como ministerio hemos decidido poner fin a la investigación sumaria y poner estos antecedentes en atención del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado para que se revisen las eventuales responsabilidades penales y civiles en relación con los actos administrativos que fueron descritos”, añadió.

El Minvu agregó que este condominio consideraba en su ingreso original en la Dirección de Obras de Lampa el uso “Actividad Productiva” en una superficie de 399,4 ha, comprendiendo todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, como Grandes Depósitos, Bodegas e Industrias y Talleres.

"Tras analizar los antecedentes se constató, además, las advertencias que la Seremi realizó a propósito de irregularidades en la obtención de los permisos en la DOM de Lampa. De acuerdo con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), el terreno se encuentra emplazado en tres zonas del Área Rural de la Región Metropolitana: Área de Interés Agropecuario Exclusivo; Área de Interés Silvoagropecuario Mixto 6 (ISAM 6); y Área de Interés Silvoagropecuario Mixto (ISAM 7)", concluyó la cartera.