La proyección de Jara: “Evelyn, capaz que tú y yo nos encontremos en la segunda vuelta. Es tiempo de mujeres en nuestro país”

Ambas candidatas se encontraron la noche de este jueves en la Cena de Negocios Mineros de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

Hasta las Ruinas de Huanchaca, en la ciudad de Antofagasta, llegaron las candidatas Jeannette Jara y Evelyn Matthei la noche de este jueves. La cita organizada por la Asociación de Industriales de la ciudad nortina (AIA) convocó una cifra inédita de 1.250 asistentes del ecosistema minero, ante los cuales la carta del oficialismo hizo sus propias proyecciones electorales.

Al inicio de su intervención de 14 minutos, tras los vocativos de las autoridades presentes, Jara expresó: “Quiero continuar saludando a mi contendora, a Evelyn Matthei, en este espacio donde hay tanto hombre. Evelyn, capaz que tú y yo nos encontremos en la segunda vuelta: es tiempo de mujeres en nuestro país”.

Antes de la candidata, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la cifra de participación femenina en la industria nacional, que llegó a 23,1% y se coronó como la más alta del mundo en el sector minero. Sobre el tema, la candidata de ChileVamos indicó que “obviamente nos interesa mucho la inclusión femenina en la cadena minera”. Respecto al vaticinio de su contendora, no realizó ningún comentario.

La noche antofagastina estuvo marcada por los desafíos del sector minero de cara al futuro gobierno. De hecho, ni el sorpresivo cambio de gabinete, ni la nieve en Santiago o la alerta de tsunami por el terremoto en Punta Arenas fueron tema entre los presentes.

El encargado de dar el puntapié inicial a la velada fue el presidente de la AIA, Marko Razmilic, quien emplazó “al futuro Presidente o Presidenta de Chile” a que los proyectos de inversión “no queden entrampados en las ruedas cuadradas de la permisología paralizante” y urgió por una modernización del Ministerio de Bienes Nacionales para una mejor gestión del suelo fiscal en la instalación de iniciativas mineras.

Agregó que, de la mano de la ciencia y la tecnología, “Chile debe consolidar al norte grande como el cerebro minero-energético del mundo” y relevó los desafíos sociales en la región, como la inmigración, la inseguridad y la falta de servicios básicos. “Tenemos el cerebro, la musculatura y el corazón apasionado para dar un salto estratégico en calidad de vida”, expresó.

Jara y Matthei en jerga minera

Tras su saludo a Matthei, Jara destacó el rol del cobre y el litio en la transición energética y dijo que su demanda para distintos productos “auguran un ciclo de altos precios para estos minerales”: “los intereses del mundo se alinean con los intereses de Chile”.

“Colaboraremos con la industria minera para ejecutar los proyectos actualmente en cartera y, una vez materializados, permitirán elevar el 10% de la producción en cuatro años, alcanzando los 6 millones de toneladas”, indicó.

Asimismo, comprometió continuar con los planes de modernización de la fundición Hernán Videla Lira de Enami y adelantó que “impulsaremos una nueva fundición y refinería al alero de Codelco”.

Sobre las votaciones del 16 de noviembre, emplazó a los presentes a votar “en base a propuestas reales, no solamente frases”, y remarcó que su gobierno sería respetuoso de la diversidad de las ideas, sin “avasallar” ni “anular” a nadie por pensar distinto. Cerró entre un cordial aplauso: “Creo que lo peor que nos puede pasar este año es que la falta de cohesión social haga que nuestra sociedad se fracture aún más”.

Por su parte, Evelyn Matthei recibió varios aplausos durante sus 12 minutos de discurso. Partió contando que de pequeña vivió tres años en Cerro Moreno y que sentía un especial cariño por “estos cerros pelados, el desierto y la hermosa belleza de esta región”. Sin embargo, remarcó que “Chile ha sido tremendamente ingrato” con la zona y que, para la riqueza que genera, dista mucho de contar con “las ciudades más hermosas” del país, refiriéndose específicamente a Antofagasta y Calama.

La carta de ChileVamos criticó al Ministerio de Bienes Nacionales y a la “maraña” de reglas que empantanan el dinamismo del país. Al respecto, dijo que su plan como Presidenta es, en el corto plazo, “crear una oficina de proyectos estratégicos que va a depender de la Presidencia de Chile para presionar a los distintos ministerios y servicios”. En el largo plazo, indicó que “queremos cambiar totalmente la lógica”, a través de un sistema que desarrolle las iniciativas entre el sector público y privado en conjunto, “con el Estado ayudando en vez de poner trabas”.

Subrayó: “La minería, junto con la energía, la desalación de agua, la agricultura y energías renovables, van a ser el motor de nuestro programa y cuenten con que entendemos perfectamente que el Estado tiene que cambiar y que en vez de ser un problema tiene que ser parte de la solución. Así que tengan mucha fe, mucho optimismo. Chile va a salir adelante”.

Cabe mencionar que José Antonio Kast no pudo asistir al evento por motivos personales y envió un video, grabado en la Portada de Antofagasta, que fue mostrado ante los presentes. Puso el foco en la permisología, "un impulso tributario" y la inversión.