Prokurica viaja al norte por situación de mineras e impulsará acuerdo con el MOP

Minería

Además, adelanta los ejes de su gestión legislativa para este año, con dos proyectos de ley.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, viajó ayer a la Región de Antofagasta para constatar en terreno los efectos del invierno altiplánico en el norte del país.

Aunque gran parte de las faenas reanudaron sus tareas, advierte que la paralización de más de una semana de El Abra fue un tema complejo, a lo que se suman los problemas que han debido enfrentar los pequeños productores.

“Vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas en donde varias empresas, tanto privadas como del Estado, van a cooperar y algunas de ellas ya lo están haciendo para mejorar la infraestructura de caminos, de puentes y de otras infraestructuras que fueron dañadas”, anuncia.

La emergencia en el norte no es, sin embargo, la única materia que ocupa a la cartera que lidera Prokurica. Los desafíos, dice, van desde seguir empujando la reactivación del sector a impulsar este año dos proyectos de ley. Uno de ellos es la modernización de Cochilco, que se gestó en medio del conflicto que aún mantiene en los tribunales a Codelco y la Contraloría General de la República (ver nota relacionada).

- ¿Cómo ve la reactivación del sector minero? ¿Seguirán los anuncios este año?

- No me cabe ninguna duda de que vamos a tener un año lleno de noticias positivas para la minería. Vendrán nuevos anuncios. Creo que se van a materializar varios proyectos muy interesantes como Norte Abierto. También creo que habrán muy buenos anuncios en materia del litio, no solo en el sector privado, sino que también en las dos empresas del Estado. Tanto Codelco como Enami han tomado acuerdos en sus directorios de ir adelante con trabajar los salares.

- ¿Cuáles son las iniciativas legales que trabajará este año?

- Además del cierre de faenas que ya está presentado, tenemos un proyecto más largo que engloba todo el tema de seguridad minera que busca hacer un tratamiento distinto a la gran minería, a la pequeña y a la mediana.

Ese es uno de los temas más importantes que tenemos que ver, dado que la pequeña minería nos reclama mucho que los estándares que se les exigen no son posibles de cumplir. Sernageomin ya ha encargado estudios a universidades que puedan dirimir este tema, porque no queremos relajar las normas de seguridad. Estamos viendo con Segpres si lo vamos a presentar por la Cámara o por el Senado y creo que será dentro de este primer trimestre.

También modernizaremos Cochilco con la finalidad de fiscalizar de mejor manera a las empresas mineras del Estado.

- ¿En qué se está trabajando en concreto?

- Tenemos las ideas generales. Creemos que Cochilco tiene que modernizarse, tiene que subirse a la fiscalización en línea, tener más dientes y hacer la pega. El tiempo de demora y la cantidad de procesos de fiscalización que se hacen hoy, y la forma en que se hacen, no dan el ancho para lo que la gente está esperando. Nos preocupa la labor que se hace en materia de fiscalización y de aprobación de proyectos. Eso es en lo que nosotros creemos que vamos a hacer cirugía mayor.

"Codelco no es una república independiente"

- ¿Cómo ve el conflicto laboral que está atravesando Chuquicamata?

- Por supuesto que nos preocupa, pero tengo mucha confianza en el sentido común de los trabajadores de la minería chilena, en el profesionalismo de los dirigentes sindicales y en la voluntad que han tenido, tanto las empresas del Estado como la de los privados, para resolver los temas por un camino de entendimiento y eso es lo que hemos facilitado.

- En cuanto al conflicto de Codelco con Contraloría, se reanudó el juicio y aparecen los primeros testigos. ¿Cómo están siguiendo el tema?

- Personalmente, tenía una esperanza de que allí se llegara a un acuerdo, porque creo que claramente Codelco no es una república independiente y tiene que cumplir con la legislación, pero ellos han optado por el camino de los tribunales y lo que estamos esperando es que resuelvan los tribunales porque tiene que funcionar la institucionalidad. No queremos pronunciarnos más, porque de verdad creemos que los tribunales van a resolver esto en forma correcta.

Codelco sigue teniendo una nube de dudas, de denuncias de los contratos, todo esto que está pasando en Salvador, y por lo tanto tenemos que ir caminando hacia una mayor transparencia y el no haber llegado a un acuerdo con la Contraloría y seguir con un juicio no habla bien. ¿Habríamos preferido este acuerdo? Sí, y ese acuerdo tenía varios capítulos que eran muy interesantes.

Creo que parte de este problema se genera por la ineficiencia en la fiscalización de Cochilco porque la Contraloría, si bien tiene facultades fiscalizadoras de Codelco, las tiene tanto en cuanto se presenten ciertas condiciones. ¿Y qué son esas condiciones? Cuando Cochilco no hace la pega.

- ¿Han tenido encuentros con ejecutivos de Codelco para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo?

- Siempre tenemos reuniones. Espero que esto no se extienda por mucho tiempo, porque en la medida que eso está en juicio, no coopera con la transparencia que todo el mundo espera.