Sindicato de firma contratista de Escondida amenaza con paralizar si no hay acuerdo en negociación colectiva

Minería

Considerando que hoy es el último día de mediación, si no hay acuerdo, mañana a las partir de las 7:00 horas comenzaría una paralización total de trabajadores de la firma Maxam.

No sólo Minera Candelaria de la canadiense Lundin Mining encabezaría una huelga en el sector por estos días tras no llegar a un acuerdo en el marco de su proceso de negociación colectiva. La directiva del sindicato de la firma Maxam, que opera en la minera Escondida, advirtió que se podría gatillar una paralización total a partir de mañana, en caso que este martes no se llegue a acuerdo entre las partes. Esto, ya que hoy es el último día de su proceso de mediación.

A través de una declaración, la organización sindical explicó que tras varias semanas de negociación, aun las posiciones están lejanas.

Desde la directiva del Sindicato Maxam afirmaron que han puesto toda la disposición para que este proceso avance en beneficio mutuo, "satisfaciendo tanto los intereses de la empresa, como las demandas de las bases para mejorar las condiciones laborales".

Además, como organización, recalcaron que harán uso de todas las instancias -incluida la huelga- "para resguardar y adquirir derechos laborales que respondan a las inmensas ganancias del sector productivo minero".

En su escrito, la dirección del Sindicato sostuvo que, como dirigencia, y en representación de sus bases, "siempre se ha estado dispuesto al diálogo con la empresa, para que este proceso culmine de manera satisfactoria para todas las partes".