Multinacionales

Aun así, el CEO, Dara Khosrowshahi, destacó el impulso que le ha dado a la compañía la alianza con Cornershop y dijo que estiman obtener ganancias ajustadas este año, también a partir de ventas de activos.

A pesar de todos sus esfuerzos y de las nuevas apuestas para potenciar su negocio del delivery, Uber informó ayer resultados que muestran que el alza de la demanda en la industria en tiempos de pandemia no logró compensar la caída en el número de pasajeros que utilizan su servicio de transporte.

La compañía dirigida por Dara Khosrowshahi reportó que sus ingresos para el cuarto trimestre retrocedieron 16% a US$ 3.170 millones, por debajo del promedio de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. El desempeño en Canadá, América Latina y Estados Unidos fue particularmente negativo.

"Si bien 2020 ciertamente puso a prueba nuestra capacidad de recuperación, también aceleró drásticamente nuestras capacidades en el comercio local, y nuestro negocio de delivery se duplicó a lo largo del año a una tasa de reserva anual de casi US$ 44 mil millones en diciembre", dijo el CEO.

Aporte de Cornershop

En comparación con 2019, las reservas brutas en viajes compartidos se redujeron un 50% entre octubre y diciembre, con la vuelta en escena de algunas restricciones de movilidad en algunos mercados. Los ingresos del segmento bajaron 52% interanual.

En contraste, su plataforma de entrega de productos -que se ha diversificado más allá de las comidas preparadas con la alianza con Cornershop- continuó superando las expectativas, generando ingresos de US$ 1.360 millones. Esto es un 224% más que lo registrado en el mismo período del año pasado.

De hecho, en una conferencia con inversionistas, el CEO destacó el impacto positivo de la asociación con la app chilena.

"Aun cuando llegamos tarde al negocio, hemos sido capaces de avanzar, crecer más rápido en la categoría y mejorar los márgenes", dijo Khosrowshahi.

Y agregó: "Cornershop ha logrado construir su negocio de manera bastante efectiva con una cantidad relativamente pequeña de capital, con costos bastante eficiente y un servicio que realmente está impulsando una buena y leal base de clientes".

"Creemos que la oportunidad con los productos de supermercados es significativa. Cornershop tiene buena presencia en América Latina, también la tiene Uber, por lo que esos mercados son absolutamente una prioridad", aseveró.

Sin embargo, apuntó que no perderán de vista la apuesta por ciudades europeas como Francia, y los socios comerciales en Estados Unidos. Reconoció que la industria es cada día más competitiva, especialmente en el contexto mundial, por lo que apuestan por las inversiones que han hecho hasta ahora.

Hace unas semanas, por ejemplo, informaron de la compra del proveedor de entrega de bebidas alcohólicas Drizly, por US$ 1.100 millones. Antes, también había adquirido la empresa de entrega de alimentos Postmates, por otros US$ 2.650 millones.

Aun así, pese al impulso de la pandemia, Uber todavía está lejos de ganar dinero con esta división, que perdió $ 145 millones, antes de deducir intereses, impuestos y depreciación, en el período de tres meses.

Desglose financiero

En datos generales, la firma logró reducir su pérdida en el período a US$ 968 millones, de los cuales dijo que US$ 236 millones fueron gastos de compensación basados ​​en acciones. Eso sí, el resultado es mejor si se compara con los US$ 1.091 millones del mismo trimestre del año previo.

Para todo 2020, las pérdidas netas ascendieron a US$ 6.770 millones, una mejora del 20% desde los US$ 8.510 millones reportados en 2019. A ello sumó su apuesta por lograr, en algún momento de este año, ganancias ajustadas todo ello, apalancado por la venta de activos. De hecho, en el reporte, la empresa dijo que vendió US$ 207 de acciones y tiene un acuerdo para vender US$ 293 millones más.

Tras el informe, las acciones llegaron a caer más de 3% al cierre del mercado.