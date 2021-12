Desarrolladores de China afectados por rebajas récord después de la crisis de Evergrande

Multinacionales

Los movimientos de las calificaciones se producen cuando la agitación en el sector inmobiliario amenaza el crecimiento económico.

Los promotores inmobiliarios chinos se han visto afectados por un número récord de rebajas de calificación de las agencias internacionales de calificación crediticia este año, ya que el colapso de Evergrande alimenta las preocupaciones sobre la salud de la economía de China.

Las rebajas se producen después de que Beijing introdujo medidas el año pasado para enfriar un mercado inmobiliario sobrecalentado y una crisis de liquidez que amenaza con extenderse a prestatarios más confiables.

Moody's, Fitch y S&P rebajaron las calificaciones de los desarrolladores chinos 43, 54 y 30 veces, respectivamente, en 2021, en comparación con 6, 12 y 11 en 2020, lo que agregó más presión sobre su capacidad para refinanciar la deuda en el extranjero durante una desaceleración inmobiliaria.

Un análisis de datos del Financial Times de los mayores prestatarios muestra que, si bien los desarrolladores más riesgosos fueron sometidos a importantes rebajas de calificación el año pasado, las calificaciones de las empresas con grado de inversión se mantuvieron prácticamente sin cambios. Las calificaciones crediticias de BBB- y superiores son de grado de inversión, mientras que las inferiores son de alto rendimiento.

Impulsados ​​por la rápida urbanización de China, los desarrolladores inmobiliarios del país son grandes prestatarios nacionales y extranjeros, y en Asia representan una gran parte del mercado de bonos corporativos de alto rendimiento de la región por valor de US$400.000 millones. Estuvieron bajo presión después de que el gobierno del presidente chino Xi Jinping tomara medidas para restringir su apalancamiento por los temores de burbujas de activos en el sector inmobiliario.

Evergrande, el desarrollador más endeudado del mundo con más de US$ 300 mil millones en pasivos, comenzó a deshacerse este verano mientras luchaba por generar suficiente efectivo para pagar sus deudas y mantener en funcionamiento su vasto imperio de proyectos inmobiliarios. No realizó múltiples pagos de bonos internacionales desde fines de septiembre y finalmente Fitch declaró que había incumplido este mes.

Los problemas de liquidez en Evergrande, que se encuentra en conversaciones de reestructuración, se extendieron rápidamente a otros desarrolladores. Kaisa, otro gran prestatario en los mercados internacionales, no pagó un bono de US$400 millones este mes. Otros desarrolladores Fantasia y China Modern Land también han incumplido en los últimos meses.

Kaisa dijo esta semana que estaba en conversaciones con los tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración y que había contratado como asesor al banco de inversiones Houlihan Lokey, que también actúa en nombre de Evergrande.

S&P rebajó las calificaciones de los bonos de Evergrande de B + en enero a CC en septiembre, antes de que fueran retiradas a pedido de la empresa la semana pasada.

A principios de diciembre, Fitch rebajó la calificación de Evergrande a "incumplimiento restringido" después de que no hubiera señales de pago de los cupones de bonos que debía a los inversores tras el final de un período de gracia de 30 días. Fitch señaló que "la empresa no respondió a nuestra solicitud de confirmación sobre los pagos del cupón". Evergrande aún no ha hecho ninguna divulgación oficial sobre los pagos.

La debilidad en el sector de los desarrolladores ha puesto el foco en la economía de China, que ha luchado por mantener el impulso este año luego de un rápido repunte desde el inicio de la pandemia a principios de 2020. Las compras de terrenos se han desplomado y los precios de las viviendas nuevas han caído mes a mes durante los últimos tres meses.

Las preocupaciones sobre el sector también han afectado a los mercados de bonos de alto rendimiento en Asia. Los rendimientos efectivos de los prestatarios chinos de alto rendimiento se dispararon en noviembre a casi el 30%, su nivel más alto desde la crisis financiera mundial. Actualmente cotizan al 22%, según un índice ICE, en una señal de que el pánico en el mercado ha disminuido.

Sin embargo, la crisis todavía tiene el potencial de extenderse a prestatarios más confiables. Shimao, un desarrollador que no había sido degradado, fue colocado esta semana por S&P en una calificación más baja de B + por "debilitar el acceso a la financiación". El bono de la compañía que vence el próximo año se derrumbó a 59 centavos por dólar en diciembre y actualmente cotiza alrededor de 65 centavos.

Los analistas de Citi señalaron la semana pasada que la compañía estaba "tratando de reforzar la confianza al desacelerar las adquisiciones de los bancos de tierras, reforzar la cobranza de efectivo, deshacerse de los activos no esenciales y obtener capital mediante la colocación de nuevas acciones".

Pero agregaron que a medida que los desarrolladores "pasaron de un modelo de crecimiento a un modo de supervivencia, las caídas parecen inevitables para las ventas y ganancias contratadas de Shimao".